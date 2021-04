Viernheim. Der Fastenkalender hat in diesem Jahr aus Hoffnungswörtern bestanden. Von Aschermittwoch bis Ostermontag wurde jeden Tag ein Hoffnungswort auf der Homepage der katholischen Kirche veröffentlicht. Die Gemeindereferenten, Diakon und Praktikantin haben diese Hoffnungswörter ausgesucht.

Jeder Tag des Fastenzeitkalenders hatte auch ein Foto. Diese Fotos stammten aus der Fotosammlung von Pfarrer Ronald A. Givens, für jede Woche eine neue Bilderreihe. Die Bilder standen für sich, nicht in Verbindung mit dem Wort. Die Gemeinde war in dieser Zeit eingeladen, dieses Wort mit einem positiven Wort zu ergänzen und es auf einem Padlet, einer digitalen Pinnwand, zu veröffentlichen und so das Wort mit allen anderen zu teilen. Außerdem war jeder und jede eingeladen, das Hoffnungswort des Tages kreativ zu gestalten, ein Foto zu machen und es zu posten.

Auch die vier Kindertagesstätten haben sich daran beteiligt. So sind wundervolle und ganz unterschiedliche Kunstwerke entstanden. Diese Kunstwerke sowie die Hoffnungswörter, werden ab diesem Samstag (10. April) für zwei Wochen in der Marienkirche zu sehen sein. Die Kirche ist täglich von 8.30 bis 17 Uhr geöffnet. Aufgrund der aktuellen Situation können zehn Personen die Kirche betreten, unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln.

„Aufbrechen, Morgentau, himmelwärts, Brot, Lachen, Du, Herzbrennen, …“ – 48 gute und inspirierende Wörter begleiteten die Gemeinde. Auf einer digitalen Pinnwand entstand ein bunter Wörterteppich. Jedes Wort ist eine Kostbarkeit. Viele innere Bilder steigen beim Lesen hoch.

In einem großen Labyrinth auf dem Kirchenboden kann den Hoffnungswörtern nochmals nachgegangen werden. Im Altarraum kann mit einer Hoffnungsblume eine Spur gestaltet werden. Rund um die Kirche sind alle Wörter auf einem langen roten Band nachzulesen. red