„Wünsch dir ein Buch“

Viernheim. Nach der Corona-Pandemie hatten die Schüler der Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH) in Viernheim nun wieder die Chance, sich ihre Lieblingsbücher für die Bibliothek zu wünschen. Hierfür füllten sie einen Antrag mit ihrem Buchwunsch aus, zu dem sie dann auch noch etwas malen oder schreiben mussten. Am Ende durften sie dann auch als erstes in dem gewünschten Exemplar schmökern.

Insgesamt wurden 57 Bücherwünsche aus den Bereichen Fantasy, Mangas, Psychologie und Abenteuer erfüllt. Polichronia Thomoglou von der Schulleitung, Frauke Schupp vom Förderverein und Evelyn Thiele von der Humboldt-Bibliothek waren bei der Übergabe dabei.

Der Dank der Organisatoren und Organisatorinnen geht an alle Schüler, die sich beteiligt haben und an den Förderverein der AvH, an das Förderband Viernheim und an die Buchhandlung Schwarz auf Weiß Viernheim für die finanzielle Unterstützung. red