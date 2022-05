Worte wirken lassen

Viernheim. Das Familienbildungswerk bietet erstmals einen Workshop „Worte wirken“ an. Die Teilnehmer erarbeiten gemeinsam, wie Sprache bewusst im Alltag mit Kindern angewendet werden kann. Es geht um Klarheit, Einfachheit, Umsetzbarkeit, um negative Sprache zu positiver Sprache, um Loben und Kritisieren, Feedback auf Augenhöhe. Ziel dieses Workshops ist es, die Macht der Sprache zu begreifen und eine friedliche Kommunikation zu erreichen. Der Workshop findet an zwei Samstagen statt, am 28. Mai und 4. Juni, von 10 bis 14 Uhr. Die Gebühr beträgt 40 Euro. Anmeldungen sind möglich unter der Rufnummer 06204/92 96 20, per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de oder über die Internetseite www.familienbildungswerk.de. su

