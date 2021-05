Worte führen aus wirbelnden Gedanken

Viernheim. Am Anfang habe die nackte Angst sie angetrieben, sagt Traudel Beickler. „Gedichte zu schreiben, das war mein Überlebenstraining.“ Die Diagnose Krebs reißt der Physiotherapeutin, systemischen Familientherapeutin, Ehefrau und dreifachen Mutter mitten im Leben den Boden unter den Füßen weg. Gefangen zwischen Hilflosigkeit und Wut findet die Viernheimerin schließlich einen Weg, um ihre wirbelnden Gedanken zu ordnen: Sie beginnt, Gedichte zu schreiben. Jetzt, 14 Jahre später, veröffentlicht die 68-Jährige einen Teil ihrer Texte in ihrem Gedichtband „Auf mondhellem Pfad“. „Vielleicht auch, um anderen Mut zu machen“, sagt sie. „Um zu zeigen, dass man durch tiefe Krisen durchkommen kann.“

AdUnit urban-intext1

Der Weg durch ihre eigenen Krisen führt Beickler ins Freie – als der Krebs 2007 das erste Mal auftaucht und die Prognose schlecht ist, dann zwei Jahre später, als eine Metastase festgestellt wird, dann sieben Jahre später, als die Krankheit erneut da ist. Bei ihren Streifzügen allein durch die Natur versucht sie, ihrer Angst vor dem Sterben Herr zu werden und Antworten zu finden auf Fragen wie „Wer bin ich eigentlich? Gibt es noch eine Aufgabe in meinem Leben?“ Was ihr dabei in den Sinn kommt, schreibt Beickler auf – gleich unterwegs, an einen Baumstamm gelehnt. Ihre Gedanken formen sich zu Gedichten, einer Textform, die sie schon seit ihrer Jugend liebt. „Bei Gedichten korrespondiert etwas mit der Seele, da wird ein Kern tief in mir berührt“, sagt sie, stockt kurz und muss dann lachen. „Das ist schwierig zu erklären.“

Traudel Beickerle findet Ruhe im Lesen und im Gedichte schreiben. Das hat ihr geholfen, mit ihrer Krebserkrankungen zurecht zu kommen. © Kathrin Miedniak

Fakt ist: Das Dichten hilft der Viernheimerin und so macht sie damit weiter, auch als die akute Bedrohung durch den Krebs nachlässt – bis heute. Am liebsten schreibt sie nach wie vor in der Natur. „Oder morgens, wenn ich noch mit niemandem geredet habe“, sagt sie. „Dann tauche ich aus dem Unterbewussten auf und lasse es kommen.“ Es beginne immer mit einem Funken, erklärt Beickler. „Auf einmal ist ein Gedanke da, an dem ich mich entlang hangele.“ Spätestens dann tastet sie nach Bleistift und Papier. „Das“, sagt sie langsam, „ist der Anfang.“ Aber noch lange nicht das Ende. Immer wieder feile sie an ihren Werken, verändere sie, verdichte sie, auch nach Jahren. „Sie wachsen mit“, sagt Beickler und lacht. „Für den Moment passen sie, aber das ändert sich – wie das Leben.“

Vom Leben inspiriert

Das Thema Tod taucht immer wieder in ihren Gedichten auf. Aber das ganze Leben inspiriert sie zum Schreiben. „Ich schreibe über das, was mich tief berührt, über Erlebtes oder Gehörtes“, erklärt Beickler. Das Morgenlicht im Garten, die Jahreszeiten, Erlebnisse im Urlaub, das rauschende Meer oder die Stille eines Sees, Gespräche mit Nachbarn, Spaziergänge im Viernheimer Wald, den sie vermisst, seit sie mit ihrem Mann zu den Enkelkindern nach Worms gezogen ist. Manches stimmt beim Lesen nachdenklich, anderes bringt zum Lachen. Die Abwechslung ist ihr bei der Auswahl ihrer Texte für den Gedichtband wichtig. „Es ist durchmischt wie das Leben. Da steckt auch Glückliches im Traurigen und umgekehrt.“

AdUnit urban-intext2

Dabei war es eigentlich nie ihr Plan, ihre Gedichte überhaupt öffentlich zu machen. Aber Freunde aus der Mannheimer Schriftsteller-Gruppe „Literarisches Quadrat“ reden ihr zu: „Es wäre schade, wenn das niemand liest.“ Und so wählt sie Texte aus, fügt selbstgemalte Bilder hinzu, feilt eineinhalb Jahre an ihrem Werk, bevor sie es im Selbstverlag drucken lässt. Das Vorwort überlässt die Viernheimerin dem ärztlichen Direktor der Gesellschaft für biologische Krebsabwehr in Heidelberg. Dort fand sie selbst Hilfe und engagiert sich bis heute für andere. Erst im Nachwort stellt sie sich vor und berichtet über ihre Erkrankung. „Für alle, die sich fragen: Warum schreibt die denn solche Gedichte?“, erklärt sie lachend. Aber eigentlich, findet Beickler, bräuchten ihre Texte diese Einordnung gar nicht. Nicht mehr. „Sie sind wie ich – ruhiger geworden und tiefer. Sie können allein für sich stehen.“