Viernheim. Wort und Musik zum Karfreitag – diese Reihe hat eine lange Tradition in den evangelischen Kirchengemeinden in Viernheim. Seit Jahrzehnten erklingt am Karfreitag spät nachmittags Musik zur Passion in der Auferstehungskirche.

In diesem Jahr spielt Kantor Martin Stein Orgelmusik von Johann Sebastian Bach an der Noeske-Orgel der Auferstehungskirche. Zu hören sind zwei Fantasien c-moll und Präludien aus dem Band II des Wohltemperierten Klaviers. Die Lesungen gestaltet Gemeindepädagogin Sabine Lorenz. Die Verantwortlichen haben entschieden, die zunächst in Präsenz geplanten und bereits plakatierten Veranstaltungen in diesem Jahr als Livestream durchzuführen. „Die angespannte allgemeine Situation hat uns dazu veranlasst. Wir hoffen sehr, auf diesem Weg ein breiteres Publikum zu erreichen“, teilt die Kirchengemeinde mit.

Der Livestream startet an Karfreitag, 2. April, um 18 Uhr. Er kann über folgenden Link bei youtube abgerufen werden: https://youtu.be/Pgu8uxUe2YE. Es ist auch möglich, auf der Internetseite der evangelischen Kirchengemeiden auf diesen Link zu klicken. Das Video wird im Anschluss noch bis Ostermontag auf der Homepage zu sehen sein. red