„Wort und Musik“ live am Sonntag

Viernheim. „Wort und Musik“ erklingt am Sonntag, 9. Mai, um 19 Uhr aus der Auferstehungskirche. Zu hören sind die Deutschen Arien für Sopran, Violine und Begleitinstrumente sowie Sätze aus der Violinsonate D-Dur von Händel. Außerdem erklingen die Solokantate „Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen“ für Sopran, Violine und Begleitinstrumente von Telemann sowie von Bach das Präludium D-Dur aus dem Wohltemperierten Klavier. Es musizieren Anabelle Hund (Sopran), Klaus Giebels (Violine) und Martin Stein (Orgel). Pfarrerin Dr. Irene Dannemann hält die Lesungen. Die Abendmusik wird – wie schon an Karfreitag – als Livestream über den Link https://youtu.be/eRujh2_lRjI zu sehen sein. Der Link ist auch auf der Homepage www.evangelisch-viernheim.ekhn.de zu finden. Das Video steht auch in der Woche danach noch zur Verfügung. red

