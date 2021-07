Workshops in den Ferien

Viernheim. Im Rahmen der Schulkinowochen, die diese Zeitung als Medienpartner unterstützt, gibt es verschiedene Online-Workshops. Sie richten sich an Filminteressierte ab einem Alter von acht Jahren. Es gibt einen Einstieg in verschiedene Themen: Wie dreht man einen Animationsfilm? Wie funktionieren dokumentarische Formate? Wie führt man ein gutes Interview? Die Workshops für Fortgeschrittene richten sich an diejenigen, die bereits erste Erfahrungen mit Trickfilm- und Interviewtechniken haben.

Die Workshops finden digital über Zoom statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. Anmeldungen werden bis Donnerstag, 15. Juli, telefonisch unter 069/96 12 20 69 2 oder per E-Mail an filmmobil@dff.film entgegengenommen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter| filmmobil.dff.film/too-cool-for-school-ferienangebote. red