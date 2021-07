Workshop zu Wald und Wiesen

Viernheim. Zu einem Wald- und Wiesenworkshop lädt das Viernheimer Kompass-Büro am Dienstag, 20. Juli, ab 18 Uhr ein. Treffpunkt ist am Kompass-Büro in der Wasserstraße 20. Eine Anmeldung ist erwünscht unter Telefon 06204/85 51 oder per E-Mail an umwelt-kompass@t-online.de. Wenn möglich, sollten die Teilnehmer mit dem Rad kommen. Der Workshop dauert zwei bis drei Stunden.

Naturerleben ist intensiver, wenn es mit aktivem Beobachten und Verstehen verbunden ist. In dieser „natürlich Viernheim-Veranstaltung“ soll es um eine etwas nähere Beschäftigung mit der Pflanzenwelt in der Region gehen. Für diejenigen, die etwas Pflanzenkenntnis gewinnen wollen oder schon besitzen, ist dieser Workshop gedacht. Die Teilnehmer lernen einige Lebensräume wie den Buchenwald, Tritt- oder Sandrasen kennen. Dazu soll eine Einführung in wichtige Grundlagen und ein Austausch über Methoden stattfinden. red