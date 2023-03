Workshop für Kreative

Viernheim. Begleitend zu seiner Ausstellung „Farben im Fluss“ in der Viernheimer Kulturscheune bietet der Künstler Dieter Kaiser Workshops und Informationen an. Beim Workshop am Donnerstag, 30. März, können die Teilnehmenden von 17 bis 18.30 Uhr Acryl-Pouring-Bilder selbst erstellen. Unter Anleitung des Künstlers werden mit einer bestimmten Technik Bilder im Format 20 auf 20 oder 30 auf 30 Zentimeter gestaltet. Die Technik wird zuvor erläutert und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden bei der Erstellung der Bilder unterstützt. Der Unkostenbeitrag beläuft sich laut Ankündigung auf circa 10 bis 15 Euro. Anmeldung unter acryl-kunst-kaiser@web.de – oder einfach vorbeikommen. Kostenloses Zuschauen ist ebenfalls möglich. Für die Folgewochen plant Kaiser ähnliche Angebote. red

