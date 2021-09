Workshop für Kinder

Viernheim. Zahlreiche Schulklassen waren schon in der aktuellen Ausstellung des Kunsthauses. Die Jugendlichen entwickelten Gedanken und fanden eigene Worte und näherten sich so den komplexen Bildstrukturen von Andreas Wolf an. Unter dem Motto „Bunte Flächen und Linien – malen wie Andreas Wolf“ gibt es am Freitag, 17. September, ein Angebot für Kinder im Grundschulalter. Beginnend mit einer kleinen Führung durch die Ausstellung darf dann die eigene Kreativität mit verschiedenen Farben ausgelebt und erprobt werden. Die Veranstaltung findet in zwei Durchgängen statt, die um 15 Uhr und um 16.30 Uhr beginnen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Kinder werden im Freien malen, für die Innenräume ist eine Maske und das Testheft der Schule mitzubringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ausstellung endet am Samstag

Für die erwachsenen Kunstinteressierten ist die Ausstellung „Hinderung von Abrundungen“ von Andreas Wolf noch bis Samstag, 18. November geöffnet, und zwar am Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr. Ein Besuch ist nur mit einem Negativnachweis (genesen, geimpft, getestet) möglich. Ein PCR-Test darf dabei nicht älter als 48 Stunden, ein Antigen-Test nicht älter als 24 Stunden sein. Es besteht Maskenpflicht im gesamten Gebäude. Die Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten. red