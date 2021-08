Workshop für Foto-Anfänger

Viernheim. Die Freie evangelische Gemeinde lädt am Samstag, 21. August, von 10 bis 16 Uhr zu einem Fotoworkshop in die Walter-Oehmichen-Straße 16 ein. Das Angebot richtet sich an Anfänger. Die Referentin Cordula Hilgert fotografiert selbst seit 2012. Die Künstlerin und Mediengestalterin hat schon an verschiedenen Ausstellungen teilgenommen. Die Teilnehmer lernen in Theorie und Praxis, wie und wann Bilder für den Betrachter gut funktionieren und bekommen einen Aufgabenzettel mit Übungen. Die besten Ergebnisse werden im September in einer Ausstellung an den Galeriewänden der Gemeinderäume präsentiert. Die Teilnahme kostet 20 Euro. Das Geld wird für das Drucken der Ausstellungsbilder verwendet. Mitzubringen sind eine Handykamera oder eine einfache Digitalkamera, Notizblock und Kugelschreiber, eine Kleinigkeit zum Mittagessen, ein gelungenes oder ein missratenes ausgedrucktes Foto. Anmeldungen nimmt Cordula Hilgert per E-Mail an hilgertcordula@gmail.com entgegen. red

