Wolkenweberinnen faszinieren Kinder

Viernheim. Das AWO-Familienzentrum Kirschenstraße nimmt den bundesweiten Vorlesetag schon seit geraumer Zeit zum Anlass, um für das Vorlesen und Geschichtenerzählen zu werben. Ziel der Projektwoche sei es, die Entwicklung der Kinder in diesem Bereich zu fördern.

Neben Bilderbuchkino, Kamishibai, Vorlesen mit Eltern, Bücherausstellung und Büchercafé hatte sich die Arbeiterwohlfahrt mit der Einladung eines Geschichtenerzählers diesmal etwas Außergewöhnliches einfallen lassen. Schon das Erzählzelt, das André Wülfing mitgebracht hatte, sollte bei den kleinen und großen Gästen für große Augen und viel Neugierde sorgen. Mit bunten Teppichen, Matten und Hockern eingerichtet, bot es die ideale Umgebung, um den spannenden Geschichten zu lauschen und in eine andere Welt einzutauchen.

Am ersten Tag waren vormittags die Kindergarten- und nachmittags die Hortkinder des Familienzentrums sowie eine Gruppe aus dem Kinderdörfel zu Gast. Abends gab es eine Vorstellung für Erwachsene. Gleich vier Schulklassen der Friedrich-Fröbel-Schule und eine Gruppe des Kinderdörfels waren am zweiten Tag zu Besuch.

Die alte Kunst des freien Erzählens faszinierte die Kinder bei allen Veranstaltungen, egal, ob sie von magischen Ringen, Wolkenweberinnen, Sonnenkindern oder Pfannkuchen-Maschinen handelten. André Wülfing gelang es, die Kinder in seine Fantasiewelt hineinzuziehen. So baute er Äußerungen der Kinder in seine Geschichten ein und ließ sie immer wieder am Fortgang der Erzählung mitwirken. Auch die Erwachsenen gingen mit ihm auf eine Fantasiereise.

Die frei erzählten Geschichten machten Kinder und Erwachsene neugierig auf Neues, beflügelten ihre Fantasie und gaben ihren Fragen Raum. Die Besucher wurden angeregt, Altbekanntes zu hinterfragen, Unmögliches zu denken und so neue Horizonte zu entdecken. red