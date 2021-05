Wohlfahrtsverband legt Wildpflanzenbeet für Insekten an

Viernheim. Die Verbände der Arbeiterwohlfahrt in der Metropolregion Rhein-Neckar haben die Aktion „AWO blüht auf!“ ins Leben gerufen, um in ihren Gremien und Einrichtungen einen Anstoß zur Nachhaltigkeit zu geben. In diesem Zusammenhang wurden Samentütchen verteilt, mit denen Bienenweiden angelegt werden können. Den Auftakt machte ein kleines Wildpflanzenbeet am Viernheimer Waldkindergarten, dessen Philosophie perfekt zur Kampagne passt.

Der Start zur Aktion war im Viernheimer Waldkindergarten. © Othmar Pietsch

„Die Idee wurde in internen und überregionalen Treffen geboren und soll gerade in der aktuellen Situation mit ihren vielen Einschränkungen für Aufbruchsstimmung sorgen. Für die AWO ist diese Doppeldeutigkeit gewollt, denn für uns ist auch die Außenwirkung wichtig. Schön wäre es, wenn diese nachhaltig angelegte Initiative auch von anderen Kreisverbänden in ganz Deutschland aufgegriffen wird“, hofft Sebastian Parker, Geschäftsführer des Kreisverbandes Bergstraße, auf viele Nachahmer. Der Blumensamen soll in dienstlichen, privaten und öffentlichen Grünflächen ausgesät werden und für Artenvielfalt und den Schutz der Lebensräume von Pflanzen und Tieren sorgen.

AWO Viernheim Die Arbeiterwohlfahrt Viernheim gibt es seit den 1920er Jahren. Der Ortsverein hat etwa 270 Mitglieder. Damals wie heute steht die AWO unter dem Motto „Antworten für die ganze Familie“ mit vier Kindertagesstätten, dem Familienzentrum, dem Waldkindergarten, dem Kleiderladen im Sozialzentrum, den Seniorenfahrten und den mobilen Hilfsdiensten. Damit sind über 130 haupt- und 25 ehrenamtliche Mitarbeitende sowie Bundesfreiwillige betraut. Informationen und Bilder zur Aktion finden sich auf der Aktionshomepage www.awo-blueht-auf.de oder bei Instagram unter awo_blueht_auf.

Kinder für Natur interessieren

Peter Stickler, stellvertretender Vorsitzender der AWO Viernheim, freute sich bei seiner Begrüßung, dass man den Waldkindergarten, der sich in der Trägerschaft der AWO befindet, für diese Aktion ausgesucht hatte. „Das ist nicht nur ein Zeichen für die Natur, sondern hat auch einen pädagogischen Aspekt für die Kinder hier, die neben dem Pflanzenwuchs auch die Insekten kennen lernen werden,“ betont der Vorsitzende.

Neben Jutta Schmiddem, Peter Strickler und Peter Lichtenthäler vom Ortsverein Viernheim sowie Susanne Strickler, der Leiterin des Waldkindergartens, waren noch Markus Brockmann als Geschäftsführer des Bezirksverbands Pfalz, Stefanie Burke-Hähner als Geschäftsführerin des Kreisverbandes Heidelberg und Peter Maurus als Geschäftsführer des Kreisverbands Neckar-Odenwald zu dem symbolischen Akt nach Viernheim gekommen, um die Initiative zu präsentieren und die Kinder beim Säen zu unterstützen.

Angebote sprechen lassen

„Wir möchten der Öffentlichkeit zeigen, dass die Arbeiterwohlfahrt viele schöne, erfreuende und positive Aspekte und einen großen Wert für Gesellschaft und Einzelne hat. Egal ob durch Pflege, Betreuung, Beratung oder Unterstützung: In der AWO sind Menschen für Menschen da. Während andernorts ein schlechtes Bild unseres Verbandes entstanden ist, wollen wir die vielfältigen, wichtigen und blühenden Dienste und Angebote der Arbeiterwohlfahrt sprechen lassen“, so die einhellige Meinung der Anwesenden.