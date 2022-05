Wo Sterben gelebt wird

Viernheim. Kurz vor ihrem 21. Geburtstag erhält eine junge Frau eine erschütternde Diagnose: Hirntumor im Endstadium. Es folgt die Verlegung ins Palliativzentrum der Uniklinik Heidelberg. Dass die Berlinerin schließlich nach Hause entlassen wird und noch zwei Jahre in Würde erlebt, liegt auch an der unermüdlichen Arbeit der Hospizhelfer.

Am Beispiel ausgewählter Patienten berichtete Hubert J. Bardenheuer im Viernheimer Bürgerhaus über die Bedeutung von Palliativmedizin und Hospizarbeit. Anlass war das 25-jährige Bestehen des Viernheimer Hospizvereins, das schon im Oktober 2021 hätte gefeiert werden sollen, dann aber wegen der Corona-Pandemie ausfiel.

„Palliativmedizin ist Teamarbeit“

„Palliativmedizin ist Teamarbeit“, sagte der Universitätsprofessor aus Heidelberg in seinem Festvortrag vor rund 90 Gästen. Ärzte, Pflegekräfte und ambulante Hospizdienste seien es, die den unheilbar Erkrankten ein Höchstmaß an Qualität für eine begrenzte Lebenszeit böten. 320 Mitglieder zählt der Hospizverein Viernheim, der von 30 persönlich Betroffenen im Jahr 1996 aus der Caritas-Sozialstation heraus gegründet wurde.

Nach der Ausbildung von zunächst 13 Hospizhelfern begann man 1998 mit ersten Sterbebegleitungen. Regelmäßig finden seitdem Ausbildungslehrgänge statt, erklärte Jutta Behrendt, selbst Ärztin und Erste Vorsitzende des Vereins. Heute sind mit Claudia Möller und Sabine Engelmann zwei hauptamtliche Palliativschwestern als Koordinatorinnen tätig. Sie beraten und begleiten Patienten wie Angehörige, sie kommen ins Haus und schulen die Ehrenamtlichen jeden Monat.

„Unsere Helferinnen und Helfer ersetzen weder den ambulanten Pflegedienst noch die Haushaltshilfe“, stellte Monika Schmid klar. Die Transplantationsspezialistin und Zweite Vorsitzende beschreibt das Spektrum ambulanter Hospizarbeit als weitreichend – von der Begleitung im Rollstuhl in vertrauter Umgebung über Gespräche bis hin zum gemeinsamen Kartenspiel. Manchmal entwickelten sich sogar Freundschaften.

Stets arbeite man eng zusammen mit dem stationären Hospiz Schwester Paterna. Neben der klassischen Sterbe- und Trauerbegleitung dient der Viernheimer Hospizverein auch als Anlaufstelle für Eltern, die durch Tod oder Fehlgeburt den Verlust eines Kindes erleiden.

Hilferufe kommen zu spät

Die Trauergruppe „Sternenkinder“ trifft sich jeden zweiten Freitag im Monat. Einen Einschnitt brachte dem Vereinsvorstand zufolge die Corona-Pandemie mit sich. Viele Menschen hätten sich nicht mehr getraut, Kontakt aufzunehmen. Zwar werde Sterbebegleitung inzwischen wieder vermehrt nachgefragt, mancher Hilferuf komme jedoch sehr spät, so Jutta Behrendt.

Selbstverständlich leiste man auch „kurze bis ultrakurze Betreuung“, dennoch sei die Begleitung eigentlich auf längere Sicht angelegt – „wenn nötig auch über Monate“. Gerade für pflegende Angehörige stelle diese Art der Unterstützung eine willkommene Entlastung dar.

Sich mit der eigenen Vergänglichkeit auseinanderzusetzen, falle vielen nach wie vor schwer, sagte Landrat Christian Engelhardt (CDU). Während die Vorfahren ihre Verstorbenen noch zuhause aufgebahrt hätten, sei der Tod immer weiter „in Einrichtungen hinweg professionalisiert“ worden. Das Bewusstsein dafür, dass Menschen auf ihrem letzten Weg ihre Würde bewahren, sei mit dem Aufkommen der modernen Hospizbewegung in den 1960er Jahren allmählich zurückgekehrt.

Um das Tabuthema aufzubrechen, können nach Ansicht des Landrats auch ungewöhnliche Ansätze helfen. Die Ausstellung „Karikaturen zum Sterben“ hat Engelhardt erst kürzlich im Rhein-Neckar-Zentrum entdeckt.

Auch in Viernheim ist man bei der Gestaltung des Jubiläumsprogramms, an dem zum Festakt das Streichquartett aus dem Stamitz-Orchester Mannheim spielte, neue Wege gegangen: „Sie werden lachen, es geht um den Tod“, hieß es bei der Auftaktveranstaltung am 24. Mai. In Form von Impro-Theater gaben die Tabutanten Christine Holzer und Simone Schmitt dem ernsten Thema in der TSV-Halle eine Bühne.

Dass Sterben in der Tat „gelebt“ werden kann, glaubt auch Hubert Bardenheuer: „Palliativmedizin und Hospizarbeit sind aktive Lebenshilfe“, sagt der emeritierte Hochschullehrer.