Wo ist die Straßenkicker-Mentalität?

Die Weltmeisterschaft in Katar vor wenigen Wochen war ein weiterer Tiefpunkt für den deutschen Fußball. Erneut ist die Nationalmannschaft schon in der Gruppenphase ausgeschieden, was zahlreiche Kritiker auf den Plan gerufen hat. Der Deutsche Fußballbund (DFB) hat auf die Geschehnisse reagiert und erste Maßnahmen für eine bessere Zukunft ergriffen. DFB-Manager Oliver Bierhoff nahm seinen Hut,

...