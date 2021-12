Wo bleibt das Konzept für die Innenstadt?

Zur Diskussion um das Rathaus

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Heiß diskutiert: Das „alte“ Rathaus der Stadt Viernheim. © Wolfram Köhler

Bei der aktuellen Diskussion um den neuen Standort für das Rathaus muss das Thema Innenstadt mitgedacht werden. Dabei ist gar nicht so wichtig, wo das Rathaus letztendlich hinkommt – wenn auch sich manche Viernheimer ein Viernheim ohne Rathaus in der Innenstadt gar nicht vorstellen wollen.

Für die Innenstadt wird es eine einfache Lösungen nicht geben. Ja, in anderen Innenstädten wird mehr gewohnt, mehr eingekauft, gibt es mehr Kultur, zieht Kunst Besucher an oder es gibt mehr grün. Wenn man all das jetzt in Viernheim kopiert, muss das aber nicht zwangsläufig die Lösung bringen. Ein Kunsthaus haben wir schon, manche derjenigen, die in der Innenstadt wohnen, fühlen sich eher durch das Treiben belästigt, seit neuestem haben wir ein paar Blumenkübel mit Weihnachtsgrün, weitere Blumenkübel sind seit einem Dreivierteljahr beschlossen aber noch nicht umgesetzt.

Ein ganzheitliches und kluges Konzept für die Situation in unserer Innenstadt muss endlich her. Und das am besten bevor das neue Rathaus irgendwo anders in der Stadt steht und uns das Geld ausgegangen ist, die alte Ruine aus der Innenstadt zu entfernen. Das wäre dann wohl der politische Super-GAU.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ein Konzept für die Innenstadt müsste Antworten liefern auf Fragen wie „Wie wollen wir leben?“, „Wie wollen wir in Innenstädten wohnen?“, „Wie wollen wir unserer Freizeit in Innenstädten gestalten?“, „Wie wollen wir öffentlichen Raum nutzbar machen?“ et cetera. Es geht also erst einmal um grundsätzliche Fragen bevor man dann mit Einzellösungen daher kommt.

Ich möchte die aktuelle Diskussion um Rathaus und Innenstadt nutzen und auf eine Veranstaltungsreihe an der Hochschule Darmstadt aufmerksam machen. Dort findet nämlich schon seit ein paar Tagen die Ringvorlesung „Wie wollen wir Leben? Die Zukunft von Innenstädten“ statt und bietet jeweils donnerstags die Möglichkeit, ein paar Denkimpulse zu den genannten Fragen zu bekommen, die für die Diskussion in Viernheim hilfreich sein können. Die Ringvorlesung ist offen für alle und eine Teilnahme kostenfrei.

Am Donnerstag, 16. Dezember, geht es in der Ringvorlesung um die Frage „Wie wollen wir in Innenstädten arbeiten?“. Weitere Veranstaltungen folgen dann nach einer Weihnachtspause im Januar.

Das Veranstaltungsprogramm sowie einen Einwahllink für die Online-Vorlesung gibt es unter https://bit.ly/vhmcity oder https://transition-darmstadt.de/Veranstaltung/ringvorlesung-wie-wollen-wir-leben-die-zukunft-von-innenstaedten/. Wolfram Theymann, Viernheim

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3