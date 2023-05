Wissensdurst gestillt

Viernheim. Bei den Kindern der Waldwandergruppen des AWO Familienzentrums Kirschenstraße stand ein besonderer Ausflug auf dem Programm. Nachdem an den Waldwandertagen trotz der kühlen Witterung von den Kindern schon die ersten Zitronenfalter beobachtet werden konnten, kamen viele Fragen zum Thema Schmetterlinge auf. Was machen Schmetterlinge im Winter, wie entsteht ein Schmetterling, welche Arten gibt es, was fressen Schmetterlinge?

In diesem Zusammenhang wurden die beiden Erzieher der Waldwandergruppen, Ulrike Hoock und Timo Schulz, auf ein Angebot der „Grünen Schule Luisenpark“ in Mannheim aufmerksam. Dort wird im Rahmen des Campus-Programms der BUGA 23 im Pflanzenschauhaus eine Veranstaltung zum Thema „Im Reich der tropischen Schmetterlinge – bunte „Vielfaltigkeit“ angeboten. Schnell war gemeinsam mit den Kindern die Entscheidung gefallen, den Schmetterlingen im Pflanzenschauhaus einen Besuch abzustatten.

Angekommen waren die Kinder und ihre erwachsenen Begleiter begeistert von der Fülle von Farben, Mustern und Formen der dort beobachtbaren tropischen Falter. Wie bunte Tupfer flatterten und schwirrten sie hautnah im Pflanzenschauhaus an den Kindern vorbei.

Auf kindgerechte Art und Weise bekamen die Kinder geduldig Antworten auf die Fragen wie echte Raupen, Schmetterlingspuppen oder Falter-Eier aussehen oder wo man diese Entwicklungsstadien findet. Sie erfuhren, welche Nahrung die gefräßigen Raupen brauchen und welches Futter die Schmetterlinge bevorzugen. Interessant waren auch die Antworten auf die Fragen, welche Funktion die Farbenprächtigkeit der Tiere hat oder was eigentlich ein Kokon ist.

Nachdem der Wissensdurst zum Thema Schmetterlinge gestillt war, ging die Gruppe auf Entdeckungstour nach weiteren Angeboten der Bundesgartenschau. Besonders ins Herz schlossen die Kinder die Pinguine, die in ihrem neu gestalteten Becken durch ein Panoramafenster unter Wasser beobachtet werden konnten.

Das absolute Highlight für Kinder und Erzieher war jedoch die Fahrt mit der Gondel vom Luisenparkgelände zum Spinelligelände und später wieder zurück. Die „Welt von oben“ zu sehen, war für die Kinder faszinierend.

Dann wurde noch der Musikspielplatz besucht, ehe der Heimweg angetreten wurde. red