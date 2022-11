Viernheim. „Viernheimer in aller Welt“ : Dieser alte Spruch hat immer noch Gültigkeit. Er bezieht sich aber nicht nur auf Urlaube, in denen man zufällig jemanden aus der Heimatgemeinde trifft, sondern auch auf das wirtschaftliche Potenzial der hiesigen Wirtschaft, die in vielen Ländern der Erde vertreten ist.

Dazu gehört auch das Nubassa Gewürzwerk, dessen Produkte weltweit vertrieben

...