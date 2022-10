Wirkungsvoll Energie sparen

Viernheim. „Mit Do-it-Yourself-Maßnahmen den Energieverbrauch reduzieren“, lautet der Titel eines Vortrags, zu dem das Brundtlandbüro und das Passivhaus Institut am Donnerstag, 27. Oktober, 19 Uhr, in die Kulturscheune, Satonévri-Platz 1, einlädt. Referent ist Professor Dr. Benjamin Krick. Die Veranstaltung ist Teil der städtischen Kampagne „Kosten senken – Energie sparen“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Krick lehrt als Honorarprofessor für energieeffizientes, nachhaltiges Bauen an der Hochschule Darmstadt und gehört am Passivhaus Institut Darmstadt zum Geschäftsführerteam. Themenschwerpunkte des Dozenten sind die effiziente und kostengünstige Gebäudehülle sowie eine nachhaltige Energieversorgung. In seinem Vortrag wird Krick nach Angaben der städtischen Pressestelle private Dämmprojekte vorstellen, die durchaus eigenständig bewerkstelligt werden könnten. „Neben der Einsparung von Energie sowie Kosten wird mit diesen Maßnahmen auch das Klima nachhaltig geschont“, betont Klimaschutzmanager René Schärling. Im zweiten Teil des Abends können die Besucher Fragen zum Thema stellen.

Übertragung auf Youtube

© Passivhaus Institut

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Referat wird live auf YouTube gezeigt, so dass Interessierte den Vortrag auch von zu Hause aus verfolgen und Fragen im Chat stellen können. Im August gab es bereits einen Vortrag der Stadt in Kooperation mit dem Passivhaus Institut zum Thema „Energiesparen selber machen mit geringinvestiven Maßnahmen“. Auch die Aufzeichnung dieser Veranstaltung ist im Internet zu finden.

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Weitere Informationen zum Thema gibt es auf der Internetseite hessen-spart-energie.de. Fragen zum Energiesparen beantworten darüber hinaus die Experten des Brundtlandbüros zu den Öffnungszeiten der Stadtverwaltung unter der Rufnummer 06204/98 81 11. Interessenten erhalten dort auch Informationen zur Wärmepumpe oder Photovoltaikanlagen. red