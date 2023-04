Wirbelsäule stärken

Viernheim. Die Volkshochschule Viernheim bietet ab 28. April einen Kurs Wirbelsäulengymnastik mit Kräftigung und Mobilisierung des Beckenbodens an. „Ein starker Beckenboden stützt unsere inneren Organe und ist die Basis für unsere Körperhaltung. Gemeinsam bringen wir das Zentrum ihres Körpers ins Gleichgewicht“, heißt es in der Ankündigung. Mit Übungen die für jedermann geeignet seien, werde der Beckenboden und die komplette Rumpfmuskulatur gestärkt. Der Kurs richtet sich an Menschen, die Probleme mit der Wirbelsäule und einer schwachen Beckenbodenmuskulatur haben oder präventiv etwas tun möchten. Er findet immer freitags von 10 bis 11.30 Uhr im Alten Kino, Ludwigstraße 23, statt.

Die Teilnahme kostet 84 Euro für insgesamt zwölf Termine. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Viernheim unter Telefon 06204/988 -404, -405 oder -406, per Mail (vhs@viernheim.de) oder über die Homepage unter www.vhs-viernheim.de an. red