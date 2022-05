„Wir müssen uns als Chor wieder finden“

Viernheim. Der Männergesangverein 1846 Viernheim bleibt unter bewährter Führung: Das Team um den Vorsitzenden Jens Heinen wurde bei der Generalversammlung im Amt bestätigt. Allerdings gab es einen Positionstausch: Heinz Wirths ist der neue zweite Vorsitzende, Vorgänger Klaus Hartmann bleibt als Beisitzer im Vorstand.

„Heinz Wirths hat als Ansprechpartner für das Sängerhaus ohnehin viel Verantwortung“ erklärte der frisch gewählte Erste Vorsitzende Jens Heinen vor der Neuwahl seines Stellvertreters. Ihm zur Seite stehen wie bisher Geschäftsführer Franz Martin und Rechner Matthias Berndt. Dem erweiterten Vorstand gehören – jeweils mit besonderen Aufgaben – Rudolf Zettl, Rudolf Knapp, Udo Bucher, Thomas Kletzka, Andreas Lammer, Klaus Hartmann, Walter Wohlfart, Manfred Bergmann sowie Ehrenvorstandsmitglied Winfried Hinkelmann an.

Bevor die aktiven Sänger und die fördernden Mitglieder des MGV 1846 dem amtierenden Vorstand weiterhin das Vertrauen aussprachen, informierte Geschäftsführer Franz Martin über die Aktivitäten der Geschäftsjahre 2020 und 2021. Dabei war die Liste der ausgefallenen Aktivitäten länger als die Aufzählung der Veranstaltungen, denn die Corona-Pandemie hatte beide Jahre bestimmt.

2020 konnten mit dem Tischkegelturnier und der ersten Auflage des Oktoberfestes immerhin zwei Veranstaltungen unter Auflagen durchgeführt werden. Im vergangenen Jahr verlegte sich die Singstunde ins Netz, die Sänger trafen sich lange Zeit per Onlinemeeting.

„Trotz aller Vorschriften wurde es jedes Mal ein tolles Fest“, schloss Martin den Geschäftsbericht des Vereins, der aktuell 458 Mitglieder zählt. Jens Heinen begann seine neue Amtszeit mit Dankesworten – vor allem an die Helfer, die sich um das MGV-Haus und das Gelände kümmern und die Thekendienste übernehmen. Und klar ist, dass die Pandemie noch eine Weile nachwirken wird: „Corona hat uns sehr geschadet“, sagte Franz Martin. Jens Heinen bestätigt das: „Draußen Singen war ganz nett, aber wir müssen uns als Chor wieder finden. So können wir nächstes Jahr auch wieder ein Konzert angehen.“

Gartenfest im August

Im Jahr 2022 richtet der MGV sein großes Gartenfest aus, das vom 5. bis 7. August stattfindet. Das Tischkegelturnier findet am 24. Juli statt und der Verein plant am 1. und 2. Oktober erneut ein Oktoberfest. Der Ehrungsabend findet am 29. Oktober statt, das Gedenken an die Verstorbenen am 19. November. Der Chor besucht als nächstes die Feste der Viernheimer Brudervereine, das Schlachtfest des Liederkranz am 26. Mai und das Sommerfest der Sänger-Einheit am 10. Juli. su

