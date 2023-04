„Wir haben uns viel zu erzählen“

Viernheim. Soziale Eingebundenheit ist ein wesentlicher Faktor für ein gutes Älterwerden. Ein sozial einbindendes Netz bietet die evangelische Frauenhilfe in Viernheim. Die Treffen werden abwechselnd von der Vorsitzenden Ottilie Bernàd-Müller und den evangelischen Pfarrern gestaltet. „Während der Corona-Pandemie musste auf das gesellige Beisammensein verzichtet werden, ebenso auf die beliebten zweimal jährlich stattfindenden Ausflugsfahrten,“ so Bernàd-Müller. Doch seit einiger Zeit finden wieder Treffen statt. Auf Grund der Altersstruktur der teilnehmenden Damen tritt nun aber an die Stelle der Tagesfahrten ein „geselliges Zusammensein“ im Café Rall.

In der evangelischen Frauenhilfe Viernheim nehmen sozial denkende Frauen kleine Aufgaben wahr, wie zum Beispiel Besuchsdienste für alte und kranke Menschen. Sie unterstützen bei Gruppentreffen in der Gemeinde und pflegen den Austausch unter den Teilnehmerinnen. Gerade im hohen Alter gibt es dem Leben eine Bedeutung, Lebenseinsichten weitergeben zu können und das Gefühl zu haben, das etwas von einem bleibt. Mit zunehmendem Alter kann Einsamkeit entstehen, weil Freunde überlebt, die sozialen Kontakte kleiner werden und es immer weniger Menschen gibt, die Interessen und Vergangenheit mit einem teilen. „Wir sind nicht mehr die Jüngsten und das Leben ist begrenzt, aber wir sind noch lange nicht lebenssatt und haben uns viel zu erzählen,“ so Bernàd-Müller. Die Treffen sind eine willkommene Abwechslung im Alltag und eine Brücke zu persönlichen Begegnungen.

Neben der Frauenhilfe, die mittwochnachmittags im Gemeindezentrum stattfindet, bietet Pfarrerin Irene Dannemann am letzten Freitag im Monat ein Begegnungscafé von 10 bis 11.30 Uhr in der Friedenskirche an. Die Gruppen freuen sich immer über neue Damen, die zu den Treffen dazustoßen, und für Inspiration sorgen.

Die nächsten Termine sind die Mitgliederversammlung am Mittwoch, 26. April, um 14.30 Uhr und die Seniorennachmittage, die ab Mittwoch, 3. Mai, wieder starten und von 14.30 bis 16.30 Uhr im Gemeindezentrum, Saarlandstraße 12, stattfinden. red