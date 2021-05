„Wir brennen jetzt voll“

Viernheim. Um 6 Uhr ist Boris Horn am 21. Mai hellwach und schaut sofort im Internet nach, wie oft die neue Single schon heruntergeladen wurde. Als er das erzählt, muss der Viernheimer über sich selbst lachen. Immerhin ist es gerade mal Tag eins der Veröffentlichung des Songs „Now or Never“. Aber zusammen mit den restlichen Mitgliedern der Rockband Supernova Plasmajets hat er nun mal fast zwei Jahre an diesem Lied gefeilt – und an den anderen Titeln, die ab Oktober auf ihrem gleichnamigen neuen Album zu hören sein werden. Dank eines weltweiten Plattenvertrags sogar rund um den Globus.

„Das ist schon eine super Sache“, sagt Markus Mantei und rückt grinsend seine Brille gerade. Er ist neben Boris Horn der zweite Viernheimer in der Band. Gemeinsam haben die beiden 40-Jährigen einst die Formation gegründet. Die Basis dafür legen sie schon als Jugendliche, als sie im Keller von Horns Oma Musik machen. Mantei an der E-Gitarre, Horn am Schlagzeug. 2010 gründen sie die Supernova Plasmajets. „Der Name war eine Schnapsidee“, erzählt Horn. „Aber wir fanden später, Supernova passt perfekt, weil auch unsere Musik explosiv ist.“ Und weil die Band auch gern ein bisschen schrill sein will: „Es ist ein kurioser Name für eine kuriose Band – perfekt“, sagt Mantei.

Nach Anfängen mit deutschsprachigen Songs stellt sich die Band 2013 mit neuer Sängerin und englischsprachigen Melodic-Rock-Hits neu auf. 2017 bringen sie ihr erstes Album heraus. „Das hat uns die Tür geöffnet zu Auftritten bei großen Shows und Festivals“, erzählt Horn. Und zwar so viele, dass erstmal keine Zeit für ein nächstes Album bleibt. Bis Anfang 2019. „Da haben wir wieder angefangen, Songs zu schreiben“, sagt sein Bandkollege. Das Grundgerüst der Songs legen die beiden Freunde bei Mantei zu Hause in einem fünf Quadratmeter kleinen Zimmerchen, das sie lachend ihr „Homestudio“ nennen. In den gemeinsamen Proben bauen sie mit den anderen drei Bandmitgliedern die Songs aus. „Am Ende hat so jeder seinen Part beigetragen“, sagt Horn. 2020 wollen sie das Album veröffentlichen – aber dann kommt Corona und alles fällt flach, auch die geplante Tour. Aber trotz der bitter fehlenden Einnahmen aus Konzerten sind sich die beiden Musiker einig: „Die Zeit, die wir durch Corona hatten, hat unserem Album gut getan!“

Die Band holt in der Produktion noch einmal das Beste aus ihren Songs heraus. „Der Titel des Albums ‚Jetzt oder nie’ ist auch eine Ansage an uns, so gut zu sein wie nie zuvor“, sagt Mantei. Unzählige Stunden sitzen die beiden dafür am Rechner – nach einem langen Arbeitstag in ihren eigentlichen Berufen im Autoteilehandel und als Mediengestalter. „Wir haben glücklicherweise beide verständnisvolle Familien“, sagt Mantei lachend und will das Ganze keineswegs als Stress verbuchen: „Es ist das beste Hobby, das ich mir vorstellen kann!“ Obwohl sie ihr Album mittlerweile tausende Male angehört haben, „hängt es uns immer noch nicht zum Hals raus“, sagt der Viernheimer. „Das ist unser Baby und wir sind super stolz darauf!“

Als sie schließlich genug gefeilt haben, sucht die Band ein Label, das zu ihrem modernen Metal im Stil des 80er-Jahre-Stadion-Rocks passt. Sie findet es in „Pride and Joy Music“, das der Band einen weltweiten Plattenvertrag anbietet. „Unsere Musik wird also nicht nur in Deutschland im Laden stehen, sondern zum Beispiel auch in Australien“, sagt Horn und sieht dabei sehr zufrieden aus. Davon erhoffen sich die Musiker eine noch größere Hörerschaft. Ihr vorheriges Label verkaufte ihr erstes Album bereits in Japan, wo die Band seitdem viele Fans hat. Vielleicht könnte mit dem neuen, größeren Label auch ihr heimlicher Traum wahr werden: „Ein Konzert in Japan spielen, das wäre Wahnsinn!“, seufzt Mantei. Und Horn nickt. Aber erst einmal würde die Band gern überhaupt wieder auftreten können – vorzugsweise auf einer Deutschland-Tournee im Herbst, um ihre neuen Songs vorzustellen. „Unser neues Album klingt viel fetter und besser als die erste Platte“, sagt Horn. „Wir sind gespannt wie es ankommt“, schiebt Mantei nach. „Wir brennen jetzt voll!“