Winterzeiten ab dem 1. Oktober

Viernheim. Der Familiensportpark West geht am Freitag, 1. Oktober, in die Wintersaison, die bis einschließlich Donnerstag, 31. März 2022, angesetzt ist. In der Wintersaison gelten im Familiensportpark West geänderte Öffnungszeiten. Der Park ist deshalb täglich nur noch von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Es bleiben weiterhin alle Sportmöglichkeiten nutzbar. Eine Ausnahme ist dabei die Kneipp-Anlage. Diese wird am Sonntag, 17. Oktober, gereinigt und winterfest gemacht. Zur Sommersaison im April nächsten Jahres wird die Anlage wieder nutzbar sein. Zum Schutz der Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger sind die aktuell geltenden Abstands- und Hygieneregelungen auch weiterhin dringend einzuhalten, wie die Stadt mitteilt. Es wird an alle Nutzerinnen und Nutzer appelliert, sich an die Regelungen zu halten, da der Familiensportpark West nur so geöffnet bleiben könne. red