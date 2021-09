Wingerter will Ideen für Innenstädte voranbringen

Viernheim. Wenn Sven Wingerter durch Viernheim geht und fährt, fällt ihm etwas auf: „Grundsätzlich ist Viernheim eine sehr lebendige Stadt – aber die Lebendigkeit hat gerade in der Innenstadt einen Haken…“

SPD-Direktkandidat Sven Wingerter in Viernheim. © Sandra Usler

Als Direktkandidat der SPD Bergstraße für den Bundestag weiß er, dass es nicht nur für Viernheim, sondern für den Kreis und das ganze Land die Herausforderung gibt, die Innenstadt mit einer Mischung aus Einkaufen, Kultur und Freizeit zu beleben. „Da braucht es viele kleine Ideen, um die Situation zu verbessern“, denkt Sven Wingerter, der als Bundestagsabgeordneter versuchen würde, mit möglichst vielen Förderprogrammen solche Ideen zu unterstützen. Ein gelungenes Beispiel sei der „Unverpackt“-Laden: „Das ist eine wundervolle Sache, um nicht nur die Innenstadt zu beleben, sondern auch noch nachhaltig zu wirken.“ Was in Viernheim dank des großen ehrenamtlichen Engagements funktioniere, seien die sozialen Einrichtungen wie das Sozialzentrum. Wingerter schränkt ein: „Aber da würde man sich doch eigentlich wünschen, dass es gar nicht gebraucht wird.“ Und da ist der Bundestagskandidat direkt bei den Themen, die ihn zu seiner politischen Arbeit bewegen: gute Arbeit und soziale Sicherheit – verbunden mit konsequentem Klimaschutz in einem starken Europa. „Die einen würden gern mehr Stunden arbeiten, die anderen schieben Überstunde um Überstunde – das müssen wir über die Politik wieder hinbekommen“, sagt der 41-Jährige, der auch Vorsitzender des DGB-Kreisverbandes ist. Deutschland habe den zweitgrößten Niedriglohnsektor Europas – trotz des bestehenden Mindestlohns. „Viele arbeiten und haben am Ende doch nicht genug Geld zum Leben, und nicht jeder kann sich alles leisten“, weiß Wingerter.

Ein einfaches Beispiel sei Spargel, ein eher hochpreisiges Gemüse. „Aber da fehlt das Verständnis, was Arbeit wert ist und auch wert sein muss.“ Wingerter macht sich auch stark für die schnelle und einfachere Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen. „Wenn man diesen Prozess vereinfacht und die Menschen in ihrem Beruf arbeiten dürfen, müssen sie schon nicht zur Tafel“, sagt der SPD-Kandidat. Die Politik müsse Mittel finden, wie sich der Arbeitsmarkt regulieren lässt und die Kluft zwischen Arm und Reich geschlossen wird.

„Aber das muss auch auf europäischer Ebene geregelt werden“, setzt Wingerter auf ein Zusammenspiel der Länder. Den Mobilitätsberater beschäftigt auch der Klimaschutz und die Energiewende. „Die SPD ist in dem Thema viel weiter als andere, weil wir viel länger daran arbeiten“, ist Wingerter überzeugt. Bei den anderen Parteien fehlten oft die Konzepte: „Es kann sich nicht jeder gleich ein neues E-Auto leisten.“

Konzepte müssten sich auch mit dem Strukturwandel befassen: „Was ist mit den Jobs, die bei den Verbrenner-Motoren oder am fossilen Abbau hängen? Diesen Arbeitern muss versichert werden, dass sie ihren Job behalten können“, fordert der SPD-Politiker. Mit staatlichen Maßnahmen und Weiterbildungen müsse man Arbeitnehmern diese Sicherheit geben. Man habe in den USA gesehen, dass Donald Trump Stimmen aus dem linksdemokratischen Lager bekommen habe, weil die Menschen ihre Jobs aufgrund des Obama-Wandels verloren haben und nicht aufgefangen wurden. Wingerter: „Deswegen muss Klimaschutz aufgrund dieser sozialstaatlicher Perspektive auch sozialdemokratisch sein.“

Als Direktkandidat der SPD Bergstraße folgt Sven Wingerter auf Christine Lambrecht. „Und ich trete gern in diese Fußspuren“, sagt der 41-Jährige, der die Viernheimerin gut kennt. „Ich war schon 2002 in ihrem jungen Wahlkampfteam.“ An der Bundesministerin schätzt Wingerter ihre Energie und ihren Gestaltungswillen. „Das prägt schon“, würde Wingerter etwas von seiner Vorgängerin mit nach Berlin nehmen.