Auf allen Kanälen beherrscht das Thema „Krieg“ aktuell die allgemeine Bewusstseinslage. Doch was genau ist eigentlich unter einem Krieg zu verstehen? Mit dieser Frage startet die Volkshochschule Viernheim am Sonntag, 24. April, wieder den Kurs „Sonntags bei Anton“, der künftig an jedem letzten Sonntag im Monat stattfinden soll.

Beim philosophischen Austausch mit Anton Schmitt treffen

...