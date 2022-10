Wiedersehen mit Jester’s Garden

Viernheim. Die städtische Musikschule lädt am Sonntag, 30. Oktober, ab 18 Uhr zu einem stimmungsvollen Konzert mit Jester’s Garden in die Kulturscheune ein. Bereits zwei Mal war das Duo um Jessica Lindenberger und Stephan Heinz in der Kulturscheune zu Gast, in diesem Jahr wird dort das neue Programm „Old friends in Jester’s Garden“ zu hören sein. Wer oder was hierbei nun alt und Freund genug ist, um im Garten zu erklingen, können die Zuhörer an diesem Abend entdecken.

Ein breiter Musikgeschmack, unbändige Neugier, ein Faible fürs Schlichte und nicht zuletzt die Freude am Experimentieren: All das bringen die beiden Musiker aus Heddesheim mit, um ihren „Garten“ auf subtile und vielfältige Weise zum Klingen zu bringen. So bezaubern die beiden nicht zuletzt durch die weitreichenden klanglichen Möglichkeiten, die sich ihnen bieten: Immerhin haben sie neben Klavier und Stimmbändern unter anderem eine Geige, eine keltische Harfe, ein Ukulele, verschiedene Blasinstrumente und Percussion im Gepäck.

Vielseitiges Programm

Jessica Lindenberger und Stephan Heinz sind Jester’s Garden. © Jesters Garden

Der aus dem Englischen stammende Begriff jester entspricht einem Hofnarr oder Spaßvogel, womit sich auch der Stil des Duos beschreiben lässt: Hier erklingt Musik aus unterschiedlichen Winkeln der Welt und Epochen der Musikgeschichte, die sich gelegentlich durchaus mit närrischer Freiheit und Freude jenseits ausgetretener Pfade bewegt und nicht zuletzt durch die Vielfalt an Instrumenten eine spannende, abwechslungsreiche Umsetzung erfährt.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite jestersgarden.de oder über die städtische Musikschule Viernheim telefonisch unter 06204/98 84 03. red