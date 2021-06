Wieder Training im Waldstadion

Viernheim. Nachdem die sinkende Inzidenz und die damit verbundenen Lockerungen auch wieder das gemeinsame Sporttreiben erlauben, hat nun auch die Sportabzeichengruppe das Sommertraining wieder aufgenommen. Das Sommertraining findet immer freitags um 18 Uhr im Waldstadion statt. Treffpunkt ist das Tor zum Waldstadion am Lorscher Weg. Das nächste Training findet am Freitag, 18. Juni, statt.

Einen Tag später, am Samstag, 19. Juni, findet bereits die erste Abnahme für das Deutsche Sportabzeichen statt. Im Waldstadion werden an diesem Tag die technischen Disziplinen und Laufdisziplinen abgenommen. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Tor zum Waldstadion am Lorscher Weg. Auch die Langstrecke im Radfahren kann an diesem Tag absolviert werden. Treffpunkt für diese Disziplin ist um 9 Uhr an der Metropolitan Schule. Sportabzeichen-Obmann Klaus Arp sowie die Übungsleiter und Prüfer freuen sich auf eine erfolgreiche Sommersaison.

Die erste Sportabzeichen-Abnahme ist am Samstag, 19. Juni. © Stadt

Wegen der Corona Pandemie ist die Anzahl der Teilnehmenden sowohl beim Training als auch bei der Abnahme begrenzt. Daher ist eine vorherige Anmeldung zwingend erforderlich. Entweder per E–Mail unter klaus51arp@t-online.de oder per Telefon unter 06204 / 9 38 27 02. red

Info: viernheim.de/kultur-freizeit-sport/sport/sportabzeichen

