Wieder gegen den Karlsruher SC

Viernheim. Die Fußballerinnen des TSV Amicitia stehen erneut im Finale des badischen Pokals – und erneut geht es gegen den Karlsruher SC. Im Halbfinale siegten die Viernheimerinnen beim VfB Bretten mit 4:0 (1:0). An gleicher Stelle wird am Samstag, 14. August, um 15 Uhr der Pokalsieger 2020/2021 ausgespielt.

Vor der Halbfinalpartie beim VfB Bretten hatte TSV-Amicitia-Coach Patrick Kloskalla mit Personalsorgen zu kämpfen. Einige Spielerinnen standen aus den unterschiedlichsten Gründen nicht zur Verfügung. So standen Lorena Daub, im Vorjahr noch in der U17 am Ball, und Neuzugang Rebecca Smith, die erst in der Vorwoche verpflichtet wurde, in der Startformation.

Der TSV Amicitia übernahm von Beginn an die Kontrolle über das Spiel. Die frühe Führung fiel durch Pauline Kloskalla, die nach schöner Kombination mit Annike Müller frei vor der Brettener Keeperin auftauchte und cool zum 1:0 in der 18. Minute abschloss. Das gab den Viernheimerinnen ein wenig Sicherheit, zumal man sich vor allem gegen das teils überharte Spiel der Gastgeberinnen behaupten musste. Noch vor der Halbzeit musste Antonia von Achten verletzt vom Feld und wurde durch Audrey Mas ersetzt.

Während die erste Halbzeit noch ausgeglichen verlief, ohne dass Bretten gefährlich werden konnte, dominierten die Oberliga-Frauen die zweite Hälfte fast nach Belieben. Anna Becker erzielte in der 52. Minute unter Mithilfe der Torfrau das 2:0. Und in den letzten Minuten konnte das Team von Patrick Kloskalla den Sieg klar machen. Luisa Weber köpfte nach Ecke von Denise Stricklan zum 3:0 ein (89.), und Audrey Mas setzte den Schlusspunkt zum 4:0 nach einem scharf hereingetretenen Freistoß von Stricklan. Als Wermutstropfen bleibt die Knieverletzung von Theresa Ritz kurz vor dem Abpfiff. Die Diagnose steht noch aus, die Stammspielerin wird aber sicherlich einige Wochen fehlen.

„Es war sicher der beste Auftritt, den wir nach der Corona-Pause gezeigt haben“, lobte Kloskalla sein Team, das nun gespannt auf das Finale hinfiebert, „auch wenn wir wissen, dass der KSC klarer Favorit ist.“ Das Pokalfinale 2021 ist übrigens eine Neuauflage der Endspiele von 2016, 2018 und 2020 – da hatte jeweils der KSC die Nase vorn und sicherte sich den Pokalsieg. Beim vierten Duell innerhalb von sechs Jahren will es der TSV Amicitia den Karlsruherinnen so schwer wie möglich machen, auch wenn der Regionalliga-Club in der Favoritenrolle ist.

Der KSC stieg, wie der TSV Amicitia auch, erst im Achtelfinale in den Pokalwettbewerb ein. Der Regionalligist gewann knapp mit 2:1 bei der SpG Wilhelmsfeld/Neuenheim. Im Viertelfinale vor zwei Wochen landeten die Karlsruherinnen einen 8:0-Kantersieg gegen VfK Diedesheim und setzten sich im Halbfinale mit 3:0 beim TSV Neckarau durch.

Für das Pokalfinale wird es – anders als im Vorjahr – wieder Eintrittskarten im freien Verkauf an der Tageskasse geben. Wer die Viernheimer Fußballerinnen bei der Pokal-Mission unterstützen möchte, kann also nach Bretten fahren. su