Viernheim. Kein Osterfeuer, um das die Menschen dicht gedrängt stehen, keine festlichen Gottesdienste in voll besetzten Gotteshäusern: Die Christen in Viernheim haben auch in diesem Jahr das höchste Fest weitgehend online gefeiert, mit aufgezeichneten Ostermessen oder direkten Übertragungen.

Die katholische Kirche hat die Gottesdienste zu Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern vorab aufgezeichnet, so dass man die Messen an den Feiertagen zuhause im Internet anschauen kann. Beim Ostergottesdienst in der Apostelkirche wird die Osterkerze vollendet, mit den Nägeln, die für die Wundmale Jesu stehen. Diesmal symbolisieren sie den Verzicht und die Enttäuschung, alle Kranken und Leidenden, alle armen Menschen, die Kinder und Jugendlichen mit ihrer Sehnsucht nach Begegnung und Bildung sowie Glaube, Liebe und Hoffnung der Christen.

Die Osterkerze wird - diesmal nicht am lodernden Osterfeuer - entzündet, und dreimal erklingt in der Kirche der lateinische Ruf „Lumen Christi“ - „Christus, das Licht“. Die Gemeinde antwortet „Deo gratias“ - „Dank sei Gott“.

In seiner Predigt spricht Pfarrer Dr. Ronald Givens von einem Bauern, der auf einen Rabbi trifft und dabei Buchstaben vor sich hinmurmelt. „Ich kann mir all die Gebete und Bitten nicht merken, und der Allbarmherzige möge aus meinen Buchstaben die Gebete zusammenfügen“, begründet der Bauer.

Auch Jesus habe vermutlich eine Zeit gehabt, in der nicht mehr gebetet hat. Und er habe es später wieder neu und anders gelernt. Beim letzten Abendmahl, bei seiner Vernehmung sei er sprachlos gewesen. Doch in der Begegnung mit Maria von Magdala am Ostermorgen, mit der Erfahrung der Auferstehung, hat er beten können: „Ich gehe hinauf zu meinem Vater, zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.“

Boten des ewigen Lebens

Die evangelischen Gemeinden haben die Kar- und Ostertage mit einer Mischung aus Präsenzgottesdiensten und digitalen Angeboten gefeiert. Die Auferstehungsgemeinde hat das Osterfeuer am frühen Morgen vor der Kirche entzündet und überträgt die Osternachtsfeier live ins Internet. „Welch ein Wechselbad der Gefühle“, versetzt sich Pfarrer Markus Eichler in die Gefühlswelt der Jünger Jesu. Größer noch als deren Freude über die Auferstehung sei die Erkenntnis, dass Gott die Welt nicht abgeschrieben hat, dass der Tod keine Macht hat und dass das Leben weitergeht. „Gottes Liebe und Licht strahlt auf, so sicher wie die Osterkerze leuchtet.“

Pfarrer Thomas Blöcher hat bei seiner Predigt im Ostergottesdienst einen Strauß gelber Osterglocken neben sich stehen. „Sie sind die Boten des Frühlings, und selbst kaltes, schlechtes Wetter kann ihnen nichts anhaben - sie blühen und leuchten einfach weiter.“ Die Osterglocken seien deshalb stille und frohe Boten für das neue Leben, das Gott den Menschen durch die Auferstehung schenkt.

Für Pfarrer Blöcher sind die Frauen, die damals als erste den auferstandenen Jesus gesehen hatten, „lebendige Osterglocken“: „Sie waren Boten für das neue ewige Leben, das nicht mehr stirbt und von Gott gegeben ist an alle Menschen, die an den auferstandenen Jesus glauben.“