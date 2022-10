Wie viel Handy ist ok?

Viernheim. Zum Vortrag „Zwischen zwei Welten – Kinder im medialen Zeitalter“ lädt das AWO-Familienzentrum am Montag, 17. Oktober, ab 19 Uhr in den Treff im Bahnhof (TiB) ein. Fernseher, Computer und Videospiele, Tablets, Smartphones & Co. begeistern Kinder. Doch wie viel Bildschirmmedienkonsum ist noch okay? Wichtige Erkenntnisse aus der Hirnforschung helfen Eltern zu verstehen, was die Entwicklung ihrer Kinder fördert – und was nicht. Es referieren Wilfried und Astrid Brüning. Der Eintritt kostet fünf Euro, Tickets gibt es im AWO-Familienzentrum, Kirschenstraße 79, Viernheim, Telefon 06204/60 25 41, auf www.eventim.de und auf www.awo-familienzentrum-viernheim.de. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1