Wie sicher fühlen sich die Bürger?

Viernheim. Wie sicher fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger in Viernheim? Antworten auf diese Frage erhofft sich die Stadtverwaltung von einer Fragebogenaktion im Rahmen des hessenweiten Präventionsprogramms „Kompass“. Die im November gestartete Aktion läuft noch bis zum 31. Januar. Bis dahin können Bürgerinnen und Bürger den Fragebogen online auf www.viernheim.de ausfüllen und somit der Stadtverwaltung ihre Sorgen und Ängste mitteilen. Außerdem ist der Fragebogen auch in Papierform in verschiedenen Geschäften der Stadt, bei den Vereinen oder im Rathaus (Empfang) erhältlich. Ausgefüllt kann der Bogen einfach in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gefragt wird neben dem Geschlecht und dem Alter nach den drei – aus Sicht der Befragten – dringlichsten Sicherheitsproblemen in Viernheim. Auch sollen Orte identifiziert werden, an denen sich Bürger unsicher fühlen. Abschließend können die Befragten schildern, was aus ihrer Sicht getan werden müsste, damit sich die Sicherheit in Viernheim verbessert.

Zwei Konferenzen geplant

„Kompass“ ist eine Initiative der hessischen Landesregierung und steht für eine engere Verzahnung zwischen Bürgerinnen und Bürgern, der Stadt Viernheim und der Polizei. So soll das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung – sofern nötig – verbessert und es sollen Ängste abgebaut werden. Erster Schritt des Präventionsprogramms ist die Sicherheitsanalyse für Viernheim im Rahmen der Fragebogenaktion.

Bei der ersten Sicherheitskonferenz am 16. März soll das Ergebnis der Umfrage bekanntgegeben werden. Auf dieser Grundlage sollen mit Vereinen und Institutionen weitere Maßnahmen festgelegt werden. Hierzu wird die Stadt mit Bürgern und Polizei weitere Präventionsprojekte ins Leben rufen. Bei einer zweiten Sicherheitskonferenz im Herbst sollen dann der aktuelle Stand im Vergleich zum März und zukünftige Maßnahmen erörtert werden. Nach einem Abschlussbericht zur Sicherheitslage hoffen die Akteure auf die Verleihung des Sicherheitssiegels „Kompass“ durch das hessische Innenministerium.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ansprechpartner im Rathaus ist der Sicherheitsberater im Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, Peter Hoffmann (E-Mail: PHoffmann@viernheim.de, Telefon: 06204/988-250 oder 251). red/agö