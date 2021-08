Wie bei Bonanza

Viernheim. Nach monatelangem Homeschooling und Wechselunterricht die Natur rund um die Brundtlandstadt erkunden: Das ist das Ziel des Sommerferienprojekts Draußenspaß, das die städtische Jugendförderung gemeinsam mit der Volkshochschule anbietet. Nach dem Besuch von Glockenbuckel und Karlstern lautete nun das Motto „Bonanza“. Dabei ging es nicht allein um den gleichnamigen Spielplatz am Viernheimer Waldrand, die Ferienspielkinder machten unterwegs auch Bekanntschaft mit der Familie Cartwright aus der berühmten Wildwest-Serie.

Christian Stumpf von der Jugendförderung und Tiffany Czerwinzki von der Kindertagesstätte Entdeckerland hatten sich wieder ein kurzweiliges Programm ausgedacht, bei dem die Kinder viel lernen, ihrer Kreativität freien Lauf lassen konnten und sich austoben durften. Startpunkt war der Treff im Bahnhof, von dort aus ging es zu Fuß und mit einem Bollerwagen am Bonanzaspielplatz vorbei auf eine Lichtung im Wald. „Dort bauen wir aus Holz, Ästen und allem, was wir noch so finden, ein Waldsofa. Außerdem soll ein so genannter Donnerbalken, also eine Naturtoilette, entstehen“, verriet Stumpf.

Erinnerung an die Cartwrights

Die Ferienspielkinder zieht es mit ihrem Bollerwagen nach draußen. © o. Pietsch

Bei den Stationen auf dem Weg berichtete Christian Stumpf von der früheren TV-Serie „Bonanza“, die immer wieder als Wiederholung zu sehen ist. Dabei ging es natürlich um die Ponderosa-Ranch sowie um die Abenteuer, die Rinderzüchter Ben Cartwright und seine drei Söhne Hoss, Adam und Little Joe im Wilden Westen erlebten. Nicht zu vergessen der chinesische Koch Hop Sing. JR