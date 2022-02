Wichtiger Heimsieg

Viernheim. Einen wichtigen Heimsieg konnten die Oberliga-Herren der BG Viernheim/Weinheim erzielen. Die Herren gewannen mit 67:56 gegen den CVJM Lörrach.

Die Gäste aus Südbaden gingen schnell mit 5:0 in Führung, was Lukas Kreutzer für die Sharks aber umgehend ausgleichen konnte. Kreutzer blieb im ersten Viertel der bestimmende Akteur aufseiten der BG. Zwölf Punkte steuerte er zur 26:20-Führung seines Teams nach zehn Minuten bei. Die Sharks blieben im zweiten Viertel am Drücker und erspielten sich bis zur Halbzeit eine klare 46:33-Führung.

Starke Abwehrarbeit

Sebastian Geister führt die Sharks mit 17 Punkten zum Sieg. © BG Viernheim-Weinheim

In der zweiten Hälfte taten sich die Hausherren schwerer, konnten ihren Gegner aber vor allem aufgrund ihrer starken Abwehrarbeit stets auf Distanz halten. In den Schlussabschnitt gingen sie mit 14 Punkten Vorsprung (60:46). Auch wenn in den letzten zehn Minuten nur noch sieben Punkte gelangen, waren es am Ende die Routiniers um Kapitän und Top-Scorer Sebastian Geister, die mit einer konzentrierten Leistung dafür sorgten, dass Lörrach nicht mehr gefährlicher werden konnte.„Wir haben sehr gut verteidigt, da kann man es sich auch erlauben, im letzten Viertel offensiv mal nicht so effizient zu sein“, war Trainer Robin Zimmermann mit dem Ergebnis und der Leistung seiner Mannschaft zufrieden.

Die BG bleibt damit punktgleich mit dem USC Heidelberg 3 auf dem zweiten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga berechtigen würde. su

BG Viernheim-Weinheim: Sebastian Geister (17 Punkte), Daniel Lohrke (14/2 Dreier), Lukas Kreutzer (12/2), Dogukan Ceneli (10/1), Tom Rothermel (5 / 1), Leon Bregulla (4/1), Patrick Dörr (2), Konstantin Hoffmann (2), Clemens van Miltenburg.