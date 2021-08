Wichtiger Erlös, kein Reibach

Die Stadt Viernheim kauft Äcker für 100 Euro pro Quadratmeter und verkauft für bis zu 750 Euro. Sie macht mit dem Bannholzgraben II 17 Millionen Euro. Wenn das kein Reibach ist. Ist es nicht. Nach Abzug der Kosten bleiben etwa fünf Millionen als Erlös. Wie wichtig dieser Erlös ist, lässt sich allein an der Rathaus-Misere ablesen: Das Gebäude ist schon lange marode, doch für Abhilfe fehlte bislang das Geld. Und derlei „Baustellen“ gibt es reichlich. Vor diesem Hintergrund lässt es sich kaum verlangen, dass eine Kommune aus sozialen Erwägungen billiger verkauft als sie kann. Es wäre wünschenswert – ist aber nicht leistbar. Der Markt gibt die Grundstückspreise her, befeuert von billigem Geld. Daran müssen Kommunen, so wie sie heute ausgestattet sind, partizipieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dennoch, der soziale Aspekt, den die Preise im Bannholzgraben II veranschaulichen, soll hier nicht übergangen werden. Die Preistreiberei auf dem Wohnungs- und Immobilienmarkt markiert eine fatale Fehlentwicklung: Die große Mehrheit guckt in die Röhre. Und wer der Prosperität nur zuschauen kann, wird sauer. Viernheim kann das nicht stoppen. Das kann nur übergeordnete Ordnungspolitik.