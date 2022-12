Wichtiger Auswärtssieg

Viernheim. Es sah lange so aus, als würde der TSV Amicitia wieder ohne Punkte nach Hause fahren. Doch mit einer Kraftanstrengung in der Schlussphase holten die Badenliga-Herren doch den wichtigen Auswärtssieg. Bei der TSG Germania Dossenheim gewannen die Viernheimer mit 32:28 (14:16).

Die Aussicht auf eine Partie ohne Haftmittel hatte bei den Blau-Grünen nicht gerade für Begeisterung gesorgt, trotzdem lief es in der ersten Hälfte eigentlich ganz gut für die Viernheimer. Zwar lag zunächst Dossenheim vorne, dann drehten Mehl und Oswald den Spielstand vom 4:5 in eine eigene 7:5-Führung. Wenige Minuten später wurde der Abstand auf drei Tore ausgebaut zum 11:8 für Viernheim. Da reagierte Dossenheim mit einer Auszeit, stellte sich neu ein und drehte seinerseits das Spiel. Drei Tore von Lukas Jünger machten aus dem 11:13 einen 14:13-Vorsprung. Ein Doppelschlag von Nikolai Elfner bescherte der TSG die Zwei-Tore-Führung zur Pause.

Dossenheims bester Werfer erhöhte direkt nach Wiederanpfiff vom Punkt auf 18:14 – und dann spielte es Viernheim schon in die Karten, dass Elfner in der 41. Minute die Rote Karte sah und Dossenheim ohne seinen Dreh- und Angelpunkt auskommen musste. Zu diesem Zeitpunkt hatte Viernheim zwischenzeitlich den Spielstand egalisiert auf 18:18, um dann wieder mit drei Toren im Hintertreffen zu sein (20:23).

In der letzten Viertelstunde zeigten die Viernheimer eine gute kämpferische Einstellung gegen die spielstarken Dossenheimer und setzten die entscheidenden Akzente. Zwischen der 44. und 52. Minute gelangen den Mannen von Christian Müller sechs Tore in Serie – aus einem 22:25-Rückstand wurde eine 28:25-Führung. Diesen Vorsprung gaben die Südhessen nun nicht mehr aus der Hand, den Schlusspunkt unter den Auswärtssieg setzte Marcel König per Siebenmeter zum 32:28.

TSV Amicitia: Marius Walter; Jan Willner (6), Ronny Unger (1), Justus Mehl (9), Dominic Sauer, Sven Walther (1), Robin Helbig, Björn Van Marwick, Philipp Oswald (3), Marcel Deege, Ernst Mantek (4), Fabian Medler (2), Marcel König (6/5). su