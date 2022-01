Viernheim. Nach der knappen Niederlage gegen Freiburg, als die vielen Ausfälle nicht aufzufangen waren, haben die Oberliga-Basketballer der BG Viernheim-Weinheim die direkte Gelegenheit zur Wiedergutmachung. Am Sonntag haben sie in einem weiteren Heimspiel den Heidelberger TV in der TSG-Halle zu Gast.

Mit den Heidelbergern kommt ein Team nach Weinheim, das in der Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg hinter den Sharks platziert ist. Doch die Personalsituation bei den Basketballherren ist nach wie vor nicht optimal, so dass auch diese Partie kein Selbstläufer wird.

Mit Salvatore Baragiola und Maurice Martin werden zwei wichtige Spieler fehlen und voraussichtlich bis Ende der Saison nicht zur Verfügung stehen. Dafür rückt Victor Habrich wieder ins Team und auch Lukas Kreutzer hat seine Blessur aus dem letzten Spiel auskuriert. Spielbeginn ist um 17.30 Uhr.

Vor den Oberliga-Herren sind weitere Teams in der TSG-Halle aktiv. Die U14 empfängt um 13.30 Uhr die LSV Ladenburg. Gegner der U14 ist um 15.30 Uhr der TSV Wieblingen. Die Oberliga-Mannschaft der U18 steht am Sonntag vor der schweren Aufgabe PS Karlsruhe LIONS (12 Uhr). Auch die Herren 4 haben ein Auswärtsspiel, um 17.30 Uhr beim Heidelberger TV 4.

Bereits am Samstag sind weitere BG-Teams auswärts gefordert. Die U12mix ist um 9.45 Uhr beim TSV Wieblingen 2 am Ball. Die U16 trifft um 12.30 Uhr auf den USC Heidelberg. Die kleinsten Basketballer der U10 spielen in ihrer Minirunde um 14 Uhr bei KuSG Leimen. Die Herren 3 haben es um 16.30 Uhr mit der TSG Ziegelhausen zu tun. Die Frauen-Mannschaft läuft um 18 Uhr bei den Basket Ladies Kurpfalz 3 in Leimen auf. Die Partie der Jugend-Basketball-Bundesliga wird auf Antrag des Gegner Team Südhessen auf einen anderen Zeitpunkt verlegt. su