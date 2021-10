Wertschätzung vermitteln

Viernheim. Das Familienzentrum Kirschenstraße der Arbeiterwohlfahrt (AWO) hat die Aktionswoche Erntedank dazu genutzt, Kindern den Wert von Lebensmitteln näher zu bringen. „Erntedank war ein willkommener Anlass, um den Kindern zu erklären, wo Lebensmittel eigentlich herkommen und wie kostbar sie sind. In unserer schnelllebigen Welt ist es besonders wichtig schon den Kleinen die Wertschätzung für alles, was wir haben, mit auf den Weg zu geben“, erklärte Kita-Leiter Thomas Sebert das einwöchige Projekt. Dabei wurden die Aufgaben täglich gewechselt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es wurde Heu gebunden, ein Apfelbüchlein gebastelt, der Einkornladen in der Innenstadt besucht, im Heimatmuseum Brot gebacken, Stofftaschen und Blumentöpfe bemalt. Über Erntedank wurde vorgelesen und ein Theaterstück aufgeführt. Auf den Wiesen des Golfclubs Neuzenhof durften Äpfel gepflückt werden, die später als Kuchenbelag dienten oder zu Saft gekeltert wurden. Der Hegehof hatte Kürbisse spendiert, die ausgehöhlt und in die Gesichter geschnitzt wurden. Andere Firmen lieferten Obst und Gemüse, das am Markttag in der Kindertagesstätte verkauft wurde. JR