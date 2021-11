Werkstatt in die Tüte gepackt

Viernheim. Zur Einstimmung in die Vorweihnachtszeit, zum Basteln und Kreativsein hat das Familienbildungswerk bisher am ersten Adventswochenende zur großen Adventswerkstatt eingeladen. Auch in diesem Jahr kann jedoch das Basteln und Werkeln in den Räumen des Familienbildungswerks nicht stattfinden.

Das Team hat daher eine „Adventswerkstatt für Zuhause“ vorbereitet. Ab Montag, 29. November, kann man sich zu den Bürozeiten eine Werkstatttüte im FBW holen und daheim gemeinsam als Familie in der Adventszeit kreativ werden. Das Büro ist Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr (Mittwoch bis 14 Uhr) sowie am Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Beliebtes Plätzchenbacken

Es sind verschiedene Tüten gepackt worden für Krippen- Kindergarten- oder Schulkinder. In jeder Werkstatttüte befindet sich Material für drei Bastelangebote. Die Werkstatttüte für Krippen- und Kigakinder kostet den Unkostenbeitrag von 5 Euro, die Schulkindertüte wird für 7,50 Euro abgegeben.

Auch auf das beliebte Plätzchenbacken muss nicht verzichtet werden, an vier Samstagen öffnen sich die Türen zur Weihnachtsbäckerei. Am Samstag, 11. Dezember, von 10.30 bis 12.30 Uhr sind Grundschulkinder zum Backen eingeladen, am 4. und 18. Dezember die Kindergartenkinder von 14 bis 16 Uhr. Die Kleinen können den Teig ausstechen, die Plätzchen nach Lust und Laune verzieren und am Ende mit nach Hause nehmen. su

