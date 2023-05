Werke zum Thema Natur

Viernheim. Der zu Jahresbeginn vom Singkreis St. Aposteln initiierte Buga-Projektchor steht kurz vor seinem Auftritt: Noch stehen Proben an, am Donnerstag, 11. Mai, wird dann um 19 Uhr auf der Bühne Freizeitwiese im Mannheimer Luisenpark (gegenüber der Seilbahnstation) der erste Ton erklingen. „Vorfreude und Spannung sind deutlich zu spüren“, sagt Singkreis-Vorsitzender Raimund Käser.

Dirigentin Martina Egli hat für das Freiluft-Konzert ein breites Programm erstellt, von romantischen Werken bis zu zeitgenössischen Stücken. Sie alle beschäftigen sich mit der Natur, aber auch der Sorge um deren Zustand. „Wir werden zeigen, dass der Chor auch in anspruchsvoller weltlicher Literatur viel zu bieten hat“, verspricht die Chorleiterin, schließlich sei die Berücksichtigung im offiziellen Buga-Programm unter dem Motto „Our voice for our planet“ eine Verpflichtung.

Raimund Käser ist überzeugt, „dass der neue Weg über einen Projektchor eine gute Idee war“. Die Freude am Singen solle nun auf das Publikum überspringen. red