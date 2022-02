Werke zeigen den Winterwald

Viernheim. „Erfahrungen sammeln und über die Sinne lernen“: Unter diesem Motto bietet der Bereich Museumspädagogik seit 2015 eine Nachmittagsbetreuung für Schüler der ersten bis sechsten Klassen an. Unter der Anleitung von Pädagogen greifen die Teilnehmer geschichtliche Themen auf, beschäftigen sich mit Handwerk und Natur.

Nachdem Corona den Arbeitsgemeinschaften eine Zwangspause verordnet hatte, ist das Zollamt, in dem die Betreuung stattfindet, wieder regelmäßig belebt. Einmal pro Woche arbeiten dort laut einer Mitteilung der städtischen Presse- und Informationsstelle Drittklässler der Friedrich-Fröbel-Schule. Die Ergebnisse sind nun in einer eigens für diesen Zweck im Museum aufgestellten Vitrine zu sehen. Die Präsentation wechselt alle drei bis vier Wochen. Aktuell sind Kunstwerke zum Thema „Im Winterwald“ zu bestaunen, im März stehen römische Mosaike im Mittelpunkt.

Interessenten können die Ausstellung zu den Öffnungszeiten des Museums, donnerstags von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr, besichtigen. Einblicke gibt es auch auf der Internetseite museum.viernheim.de. unter der Rubrik „Museums-AG“.

Pädagogische Aktionen

Neben der Nachmittagsbetreuung bietet das Museum auch Einzelveranstaltungen für Schulklassen an. „In Führungen oder pädagogischen Aktionen wird die Geschichte Viernheims anschaulich vermittelt und historische oder volkskundliche Themen begreifbar gemacht“, heißt es in der Mitteilung. Weitere Infos per E-Mail an museum@viernheim.de oder telefonisch unter der Nummer 06204/9 29 20 71. red