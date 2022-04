Der Krieg in der Ukraine ist Markus Eichlers ständiger Begleiter – in Begegnungen, in Gesprächen, im Gottesdienst. Im Interview schildert der Pfarrer der evangelischen Auferstehungsgemeinde Viernheim diese Momente. Eichler gibt Einblicke in sein Seelenleben. Er sagt, was es mit ihm macht, einerseits Trost und Kraft spenden zu wollen und doch selbst verängstigt zu sein durch diese unglaubliche

...