Wenn es Sternschnuppen regnet

Viernheim. Es ist ein großes Theater, das sich zurzeit am nächtlichen Himmel abspielt. Bei guten Sichtverhältnissen können Beobachter über die Sternschnuppen staunen, die dem Sternbild Perseus entströmen.

Den Höhepunkt erreicht der alljährlich wiederkehrende Strom der „Perseiden“ in den Abendstunden des 12. August. Die Chancen stehen gut, die Lichtstreifen der verglühenden Meteoren aus dem Sternbild Perseus zu sehen, zumal der Mond am Donnerstagabend früh untergeht. Doch wird man das Spektakel auch in Viernheim sehen können, hier in der stark durch Kunstlicht geprägten Rhein-Neckar-Region? „Sicher, es ist möglich. Vorausgesetzt, der Himmel ist weitgehend wolkenfrei“, sagt die Astrophysikern Monika Maintz.

Je dunkler, desto besser

Die Viernheimerin arbeitet unter anderem für das Planetarium Mannheim und wird am Donnerstag selbst in Sachen Perseiden unterwegs sein. Gemeinsam mit einer Kollegin wird die 51 Jahre alte Naturwissenschaftlerin fernab der dicht besiedelten Region einen Livestream im Internet zu dem alljährlichen Ereignis liefern. Sicher, ein solches Ereignis ist am besten in dünn besiedelten Gegenden zu beobachten, in denen die Beleuchtung von Straßen und Häusern nicht so stark ausgeprägt ist wie in den großen Ballungsräumen, sagt die Physikerin. „Aber auch in einem dunklen Hinterhof oder auf einem Balkon in Viernheim kann man mit etwas Geduld die Sternschnuppen am Nachthimmel sehen“, fügt sie hinzu. Je dunkler desto besser. Also nicht gerade direkt in der Nähe einer Straßenlaterne, wie sie hinzufügt.

Monika Maintz lebt mit ihrem Mann sowie mit einem befreundeten Paar und dessen Kindern seit 2004 in der Stadt. „Wir haben gemeinsam während der 1990er Jahre in Heidelberg studiert und auch zusammengelebt“, erzählt sie. Nachdem sie zunächst Journalistin werden wollte und an der Universität Politikwissenschaft sowie Mittlere und Neuere Geschichte studierte, habe sie ihre Meinung nach einigen Semestern geändert.

„Ich wollte eigentlich schon in einem Alter von zehn Jahren Astronomin werden. Weil es vernünftiger erschien, habe ich mich damals für ein geisteswissenschaftliches Studium entschlossen“, erinnert sie sich. Dann aber habe doch noch der Richtungswechsel eingesetzt. Nach dem Studienwechsel verfasste sie erst ihre Diplomarbeit an der Landessternwarte in Heidelberg, später eine Doktorarbeit in Astronomie. Der langgehegte Berufswunsch war in Erfüllung gegangen. Später habe der Weg von der Studenten-WG schließlich zum gemeinsamen Leben der mittlerweile erwachsenen Freunde in Südhessen geführt. Als Naturwissenschaftlerin hat sich die Viernheimerin nicht etwa der Forschung, sondern der Bildungsarbeit verschrieben. So arbeitet sie beispielsweise nicht nur für das Planetarium in der Nachbarstadt. Auch an der Volkshochschule (VHS) in Heidelberg gibt sie seit Jahren Kurse. Sie hält Vorträge, entwickelt Unterrichtsmaterial für Schüler und bildet Lehrer fort.

Verbindender Blick auf die Sterne

Physikalische Gesetze und neue Forschungsergebnisse einem interessierten Publikum zu vermitteln und das Interesse für Astronomie, Physik und Naturwissenschaften in der Gesellschaft zu schärfen, das sei eine faszinierende Aufgabe. „Der Ursprung der Astronomie geht darauf zurück, dass die Menschen anhand der Sterne den Willen der Götter erkennen wollten“, sagt sie. Selbst heute, in unserer eher nüchternen und säkularisierten Gegenwart laden die funkelnden Lichter der Sterne noch zum Philosophieren über unsere Existenz auf dem Heimatplaneten Erde ein. „Das verbindet Menschen und sorgt für eine gewisse Aufgeschlossenheit“, hat die Physikerin im Alltag erlebt. Gerade die Geschichte der Astronomie zeige deutlich auf, wie die Wissenschaft mit jeder neuen Erkenntnis voranschreiten konnte und wie sich unser Weltbild im Laufe der Jahrhunderte gewandelt hat, sagt die freischaffende Wissenschaftlerin. Es sei ihr ein Anliegen, auch diese Fortschritte zu skizzieren und ihre Bedeutung zu verdeutlichen.

Daher gehe es in ihren Vorträgen nicht nur darum, unser Sonnensystem zu beschreiben oder die Entstehung der Milchstraße zu erklären; die Naturwissenschaftlerin referiert über die Anfänge der Astronomie bei den Babyloniern oder sie beschreibt, wie Johannes Kepler entdeckte, dass sich die Planeten um die Sonne bewegen. „Wenn ich über solche Themen spreche und mein Wissen über Astronomie einbringe, dann praktiziere ich eigentlich Physik durch die Hintertür“, sagt Monika Maintz und lächelt. Es sei eben faszinierend zu beobachten, dass viele Menschen ihre Scheu vor sperrigen naturwissenschaftlichen Themen verlieren, wenn es um das Universum geht.

So werden die Menschen auch in den kommenden Nächten den Himmel wieder nach verglühenden Perseiden-Meteoren absuchen. Die abgesprengten Trümmerteile stammen von einem Kometen, der sich durch das Sternbild Perseus bewegt, benannt nach einer Heldengestalt aus der griechischen Mythologie.

