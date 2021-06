Weniger Parkplätze als bisher

Viernheim. Nur drei Punkte stehen auf der Tagesordnung für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am Freitag, 18. Juni. Das Parlament beschäftigt sich ab 19 Uhr im Bürgerhaus mit der Umgestaltung der Saarlandstraße, dem Bebauungsplan für das Sport- und Erholungsgebiet West sowie mit der Kostenfortschreibung für die Sanierung des Rathauses.

Der Bebauungsplan und die Saarlandstraße wurden in dieser Woche im Ausschuss Umwelt, Energie und Bauen vorberaten. In der Sitzung würdigten die Ausschussmitglieder zunächst mit einer Schweigeminute den verstorbenen Ersten Stadtrat Bastian Kempf. Die Planung der Saarlandstraße mit der Umgestaltung der gesamten Straße, einem neuen Kreisverkehr und der Neuanlage des Parkplatzes sieht drei Bauabschnitte vor. Bürgermeister Matthias Baaß erklärte , dass der Baubeginn nicht zeitnah erfolge. „Zunächst wird der neue Entlastungskanal erstellt, der vom Bürgerhaus zu den Stadtwerken führt. Erst nach diesen Tiefbauarbeiten können die Flächen neu gestaltet werden“.

Die Kreuzung Kreuzstraße/Am Königsacker/Saarlandstraße/Lampertheimer Straße, bisher per Ampel geregelt, soll im ersten Abschnitt in einen Kreisverkehr umgewandelt werden. Baubeginn könnte noch im Jahr 2021 sein. Der Umbau der Saarlandstraße folgt frühestens im Jahr 2022. Wesentliche Änderung ist die Verringerung der Fahrbahnbreite. So soll die Kernfahrbahn zukünftig 4,70 Meter betragen. Hinzu kommen auf beiden Seiten Schutzstreifen von je 1,40 Metern.

Projekt kostet vier Millionen Euro

Nachjustiert haben die Planer bei den Parkflächen und weitere Parkplätze im Vergleich zum ersten Entwurf geschaffen. Trotzdem sind es vermutlich weniger Parkplätze als derzeit: „Im Bestand wird oft außerhalb von Markierungen und auf dem Gehweg geparkt, deshalb sind es in der Planung weniger Plätze als in der Realität“, erklärte Carsten Miller vom Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung. Im Jahr darauf soll der Parkplatz an der Kreuzstraße, gegenüber des Bürgerhauses, angegangen werden. Die Maßnahmen kosten rund vier Millionen Euro und werden durch das Programm „Stadtumbau West“ bezuschusst.

Für das Sport- und Erholungsgebiet West wird ein neuer Bebauungsplan aufgestellt. „Ziel ist es, die ursprünglich vorgesehene Nutzung dort sicherzustellen und das zu verhindern, was nicht Intention der Stadt Viernheim ist.“ Das Kreisbauamt schreite bei einer Fehlnutzung innerhalb des Gebiets nicht ein aufgrund des Alters des gültigen Bebauungsplans. „Die Stadt soll ihre Absichten neu niederlegen“, begründete Baaß die Teilneufassung des Bebauungsplans.

Aktuell ist das Gebiet mit einer Veränderungssperre belegt. MVV Regioplan hat die Entwurfsplanung ausgearbeitet, die Walter Rhiem in der Bauausschuss-Sitzung vorstellte. Im Vergleich zum aktuellen Plan werden Vereinsnutzung, Tierhaltung und -zucht weiterhin gestattet, aber an die derzeitigen Anforderungen angepasst. Änderungen erfolgen auch im Bereich des Familiensportparks, wo weitere Gebäude oder Überdachungen zulässig sind.

„Wohnen wird eigentlich grundsätzlich ausgeschlossen“ erklärte Rhiem, nur im südlichen Bereich der ehemaligen „Tante Anna“ sei es wie bisher gestattet. Sollte der Offenlegungsbeschluss in der heutigen Sitzung gefasst werden, kann nach der Sommerpause der neue Bebauungsplan beschlossen werden. su

