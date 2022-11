Weniger Gottesdienste geplant

Viernheim. . Wegen der steigenden Energiekosten haben die evangelischen Kirchengemeinden beschlossen, die Temperaturen in den Gebäuden moderat zu senken und das Angebot an Gottesdiensten in der Auferstehungskirche, der Friedenskirche und dem Gemeindezentrum zu reduzieren. Das teilen die Gemeinden in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Von November bis zum Frühjahr wird es demnach „nicht in jeder Kirche jeden Sonntag einen Gottesdienst“ geben. Teilweise soll auch nur ein gemeinsamer Gottesdienst am Sonntag oder einem Feiertag stattfinden.

„Aber keine Sorge, wirklich frieren muss dabei niemand“, betont Pfarrer Klaus Traxler von der Christuskirchengemeinde. Die Konzentration der Gottesdienste hat nach Einschätzung der Verantwortlichen einen „deutlich geringeren Energieaufwand“ zur Folge. In ihrem Schritt sehen sie einen „wichtigen Solidarbeitrag für die Gesellschaft“. Außerdem diene dieEntscheidung der Verminderung des CO2-Ausstoßes und damit der Umwelt.

Wärmeparavent zum Orgelspielen

Der Kirchenvorstand der Auferstehungsgemeinde hat nach Angaben von Pfarrer Markus Eichler entschieden, die Kirche für Gottesdienste und Veranstaltungen auf maximal 18 Grad zu beheizen. Für die mehrfach in der Woche stattfindenden Orgelproben sei ein Wärmeparavent angeschafft worden, der im kalten Kirchenraum punktuell ein komfortables Orgelspielen ermögliche. Über die genauen Gottesdienstzeiten und -orte in den Wintermonaten wollen die Gemeinden in der Presse, dem Gemeindebrief eVi und auf der Internetseite evangelisch-viernheim.ekhn.de informieren. red