Weltmeister mit dem Akkordeon

Viernheim. Die städtische Musikschule lädt für Samstag, 25. Februar, zu einem Solokonzert mit dem Weltmeister am klassischen Akkordeon, Olzhas Nurlanov, in die Kulturscheune (Satonévri-Platz 1) ein. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Bach, Scarlatti, Schumann, List, Glinka und Gridin, die der Ausnahmekünstler aus Osteuropa wie kaum ein anderer zu interpretieren weiß.

Olzhas Nurlanov, 1999 in Pawlodar/Kasachstan geboren, wurde das Bajanspiel praktisch in die Wiege gelegt, wie es in der Ankündigung heißt. Beide Eltern sind Musiker: Vater Alimkulov Mejrman Nurlanowitsch Musikpädagoge und Mutter Elena Porchneva Klavierlehrerin. Früh gefördert und gefordert, konnte er an der weltberühmten Russischen Gnesin-Musikakademie Moskau studieren. Schon als Kind wurde er als Überflieger international bekannt. Mit 21 Jahren war er bereits Sieger von mehr als 30 Wettbewerben, mit 22 errang er den Weltmeister-Pokal mit dem ersten Preis des „74. Coupe Mondiale 2021“ der Confédération Internationale des Accordéonistes (CIA) in München.

Verbindungen nach Südhessen

Olzhas Nurlanov ist am 25. Februar zu Gast in Viernheim. © Nurlanov

Dass Nurlanov auf seiner diesjährigen Gastspielreise durch Deutschland auch in Südhessen auftritt, ist der Verbindung zu Akkordeon-Lehrer Eduard Ungefucht zu verdanken. Der Eintritt kostet 20 Euro, Beginn ist um 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr). Karten sind in der Musikschule Viernheim, Kreuzstraße 2-4, oder an der Abendkasse erhältlich. Informationen unter Tel. 06204/988 403. red