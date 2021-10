Weltladen sucht neues Quartier

Viernheim. Bei den Wahlen im Rahmen der Mitgliederversammlung des Eine-Welt-Kreises gab es keine Änderungen mit Blick auf die Vorstandsämter. Hilde Maier bleibt die erste Vorsitzende, Alois Thurner ist der Schriftführer, während Robert Toth weiterhin als Kassenwart tätig ist. Allerdings plagen den Verein die Sorgen um den langfristigen Betrieb des Weltladens.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Geschäftsbericht des Vorstandes für das Jahr 2020 und auch 2021 fiel kürzer aus als in den Vorjahren. Denn viele Veranstaltungen und Aktionen mussten wegen Corona ausfallen. Untätig war der Eine-Welt-Kreis trotzdem nicht. Zuletzt gab es anstelle des Fastenessens eine Tüte mit Zutaten für eine „Selber-Mach-Suppe“ und eine Schultütenaktion mit fair gehandelten Geschenken für die Schulanfänger.

Öffnungszeiten eingeschränkt

Robert Toth und Hilde Maier bilden zusammen mit Alois Thurner (nicht auf dem Bild) den Vorstand des Eine-Welt-Kreises. © Sandra Usler

Die Pandemie wirkt sich allerdings weiter auf den Betrieb aus. So fehlen im Moment die ehrenamtlichen Helfer, weshalb der Laden aktuell nur vormittags geöffnet hat. Die Schließzeiten des Ladens und die Einbußen beim Kaffeeausschank und Kunsthandwerk machten sich im Kassenbericht für das Jahr 2020 indes nicht negativ bemerkbar. „Der Umsatz bei den Lebensmitteln aus fairem Handel ist sogar gestiegen“, verkündete Kassenwart Robert Toth.

Der Eine-Welt-Kreis unterstützt seit seiner Gründung in Rondonopolis in Brasilien die Projekte, die von Pfarrer Lothar Bauchrowitz dort angestoßen hat.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Aber der Eine-Welt-Kreis hatte und hat auch mit anderen Herausforderungen zu kämpfen. So mussten für den Ladenbetrieb verschiedene Vorschriften der Berufsgenossenschaft erfüllt werden. „Das ist etwas, was uns und auch den anderen Weltläden in der Region, nicht bekannt war“, erzählt Hilde Maier davon, welch immense Arbeit mit den Vorgaben verbunden war.

Mietvertrag wird nicht verlängert

Unabhängig von den Auflagen und Regeln, die für ein ehrenamtliches Team kaum mehr zu leisten sind, ist der Blick in die Zukunft des Ladens ungewiss: Das Gebäude, in dem sich der Weltladen befindet, ist an neue Eigentümer verkauft worden. Der Mietvertrag, der Ende 2024 ausläuft, wird nicht verlängert werden. „Man kann das Konzept dieses Ladens nicht einfach auf neue Räume übertragen“, findet Christina Feifer. Man brauche ein aktualisiertes Konzept zur Unterstützung des Fairen Handels.

Aber im Moment fehle es den Verantwortlichen an Zeit, Kraft und Energie für diese umfangreiche Vorbereitung. Es wird die größte Aufgabe des Eine-Welt-Kreises – sowohl für den Vorstand als auch für die Mitglieder – in den kommenden Monaten und Jahren sein, dieses neue Konzept zu entwickeln. su