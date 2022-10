Welt der Fälscher und Finanzen

Viernheim. Den Erfolgsautor Helmut Orpel hatte Gerdi Gutperle zu einer Lesung in ihren Kunstraum eingeladen. Anlass war die Veröffentlichung seines neuen Kunstkrimis „Die Erfindung der Wirklichkeit“.

Helmut Orpel liest aus seinem jüngsten Roman. © Bernhard Kreutzer

In ihrer Begrüßung führte Gerdi Gutperle aus, dass der promovierte Kunsthistoriker 20 Jahre lang für Fachzeitschriften auf europäischen Kunstmessen unterwegs war und jetzt als Dozent und freier Schriftsteller in Mannheim arbeitet. Von ihm sind bislang mehrere Fachbücher über Kunstthemen erschienen und insgesamt acht Romane.

Anders als in üblichen Krimis geht es in seinem jüngsten Roman nicht um Mord oder Spionage, sondern um illegale Machenschaften in der Kunstszene. Der Autor taucht in seinem vierten Kunstkrimi in die Welt der Kunstfälschungen ein und findet Verbindungen zwischen dieser und der Welt der Finanzindustrie.

Sein Roman beginnt damit, dass ein vermögender Schweizer Kunstfreund dem Direktor eines Baseler Museums mitteilt, dass ihm ein Gemälde von Francisco Goya zum Preis von 30 Millionen angeboten wurde. Dabei bittet er den Sachverständigen um Unterstützung bei der Echtheitsprüfung des Werks. Besagtes Bild, das ursprünglich aus dem Prado in Madrid stammt, soll angeblich zuletzt im Moskauer Kreml gehangen haben.

Da Kunstfälschungen jedoch inzwischen ein Qualitätsniveau erreicht haben, das selbst Museumsdirektoren überfordert, ist bei diesem Angebot höchstes Misstrauen geboten. Schließlich eignet sich der Markt echter und gefälschter Kunstwerke hervorragend zum Reinwaschen von Schwarzgeld, da die Werke häufig in Depots verschwinden und sie dann niemand mehr zu Gesicht bekommt.

Mehr zu seinem neuen Krimi wollte Helmut Orpel nicht verraten. Dem Viernheimer Publikum gefiel das spannende Buch und es dankte dem Autor für die Lesung mit herzlichem Beifall. H.T.