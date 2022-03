Welcher Vogel piept denn da?

Viernheim. Endlich war es wieder soweit: Nach einer längeren Corona-Durststrecke ging es für die Naturentdecker des Vereins Kompass-Umweltberatung e.V. wieder ab in den Wald. Unter der naturpädagogischen Leitung der Biologin Anja Lindner konnten Kinder zwischen sechs und zehn Jahren, getreu dem Motto „Was piept denn da?“, die Welt der Vögel entdecken.

Spielerisch durften sie erfahren, welche Vögel bei uns heimisch sind, wie ihr Gehör- und Sehsinn funktioniert, warum sie fliegen können und wie es für sie ist, auf einem Ast zu balancieren. Zum Abschluss wurden, mit Begeisterung, in Zweiergruppen als Vogeleltern zuerst Nester gebaut und dann abwechselnd Futter für den hungrigen Nachwuchs auf dem Waldboden gesucht. Dieses wurde vorher in Form bunter Holzstäbchen ausgestreut. Dabei konnten die Kinder sehr gut nachvollziehen, wie gut man als Vogel sehen können muss, um Nahrung zu finden.

Die Kinder lernten in der Natur das Leben der Vögel kennen. © Kompass

Spannend wird es auch beim nächsten Treffen am Samstag, 7. Mai. Dann wird aufgrund der großen Nachfrage wieder geschnitzt. Schon heute weist der Verein Kompass darauf hin, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Wer möchte, kann sich schon jetzt anmelden bei der Kompass-Umweltberatung e.V., Wasserstraße 20, 68519 Viernheim unter der Telefonnummer 06204-8551 oder per E-Mail an umwelt-kompass@t-online.de red

