Weiterhin auf dem Spitzenplatz

Viernheim. Die Handballer des TSV Amicitia sind das erfolgreichste Team der Badenliga: Mit dem 34:29 in ihrem letzten Saisonspiel haben die Viernheimer den 18. Sieg gelandet. Die Blau-Grünen stehen damit weiterhin auf Platz eins der Tabelle. Aber ob es zur Meisterschaft und zum Aufstieg in die Oberliga reicht, wird sich erst am kommenden Wochenende zeigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

18 Siege und sechs Niederlagen bescheren den Handballern eigentlich 36:12 Punkte. Weil sie aber nicht genug Schiedsrichter stellen, wurden den TSV-Amicitia-Mannen zwei Pluspunkte abgezogen. Die SG Heidelsheim/Helmsheim war bislang punktgleich und aufgrund des direkten Vergleichs hinter den Viernheimern platziert. Aber: Die SG hat noch ein Spiel mehr als die Südhessen. Eine Niederlage der Konkurrenten würde dem TSV Amicitia die Meisterschaft bringen – und so gingen nach dem eigenen Sieg in Birkenau alle Blicke nach Dossenheim zum Gastspiel von Heidelsheim/Helmsheim. Der Meisterschaftsfavorit strauchelte, aber er stolperte nicht. Mit 31:31 trennte sich die Teams, die SG kann mit einem Sieg am Samstag in eigener Halle den Aufstieg klar machen. Gegner ist der TSV Birkenau – ausgerechnet der hessische Mitkonkurrent könnte dem TSV Amicitia zum Titel verhelfen.

Das Derby am Samstag in der Langenberghalle war eine klare Sache für die Viernheimer, die für die eigenen Meisterschaftsträume ja unbedingt gewinnen mussten. Beide Mannschaften agierten von Beginn an sehr offensiv, wollten ihren Anhängern unbedingt ein packendes Derby liefern. Und zunächst waren die Gastgeber auf Augenhöhe mit dem Tabellenführer, der in den ersten zehn Minuten einen Konter und einen Siebenmeter verwarf (4:4). Drei schnelle Gegenstöße schloss Marcel König zum 4:7 ab und brachte seine Farben erstmals deutlich in Führung. Medlers traf nach einem tollem Spielzug zum 6:11, ab da hatte Viernheim die Partie komplett in der Hand. Birkenau nahm eine Auszeit und spielte dann in einer anderen Abwehrformation. Das konnten die Hausherren zu drei schnellen Treffern nutzen. Aber der TSV Amicitia konnte durch van Marwick nachlegen und hielt Birkenau auf Distanz. Beim Stand von 12:15 stellte sich Medler bei einem Wurf in den Weg, für die klare Vereitelung der Torchance sah der Viernheimer Kreisläufer die rote Karte.

Mehr zum Thema Handball Eine Liga besser Mehr erfahren Handball Derby zum Saisonende Mehr erfahren Handball-Badenliga „Ein ganz besonderes Derby“ Mehr erfahren

In Unterzahl erzielte Mehl das 13:16, Birkenau spielte schnell an und sah das leere Viernheimer Tor, aber Torwart Marius Walter sprintete ins Feld und verhinderte da noch den Anschluss. Bis auf 16:17 kam Birkenau heran, ehe Mantek und Walther auf den 16:19-Halbzeitstand erhöhten.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Viernheim schnell auf 17:23. Danach leisteten sich die Blau-Grünen viele Fehler, die Würfe waren oft zu schnell und ungenau. Weil aber Torwart Walter weitere Birkenauer Treffer mit seinen Paraden verhinderte, blieb der Vorsprung komfortabel. Die Gastgeber kamen nicht mehr näher auf drei Tore heran, der TSV Amicitia konnte immer nochmal nachlegen. Mit 28:32 ging es in die letzten Spielminuten, Birkenau probierte es nun mit einer offenen Deckung. Nach dem 29:32 schraubten Oswald und Willner den Spielstand auf 29:34, ein verdientes Ergebnis für die Handballherren. Mit blauen und grünen Luftballons feierten die Viernheimer Fans auf der Tribüne den „sportlichen Meister“, der nach dem Punktabzug nun auf einen Patzer der Konkurrenz warten muss, ob er auch wirklich feiern darf.

TSV Amicitia: Marius Walter, Dennis Hoffmann; Jan Willner (5), Ronny Unger, Hossameldin Hassanien, Justus Mehl (2), Sven Walther (5/1), Björn Van Marwick (6), Philipp Oswald (5), Marcel Deege (1), Ernst Mantek (5), Fabian Medler (1), Marcel König (4). su